Prometna nesreća kod tunela Sveti Rok, snijeg otežava promet i na drugim prometnicama

Zbog snijega i leda za sav je promet zatvorena državna cesta DC547 Sveti Rok-Mali Alan i županijska cesta ŽC5199 Sušanj-Štirovača. Vozi se otežano na prometnicama u Sisačko-moslavačkoj županiji, osobito na prilazima Petrinji, Glini, Sisku te okolnim mjestima. Pozivamo vozače da prate upute nadležnih službi, izvijestio je HAK.

Također su izvijestili o prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju na autocesti A1 između čvora Maslenica i čvora Sveti Rok u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine 40 kilometara na sat.

Još jutros su upozorili da je vožnja otežana zbog snijega u Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a u ostatku zemlje kolnici su mokri i skliski od kiše.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zima i snijeg su jutros su ispraznili i centar Zagreba, no, rekreativcima na Jarunu to, dakako, nije zasmetalo. Sutra se, pak, očekuje djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. U noći uz više oblaka još može biti malo snijega. Navečer magla mjestimice. Vjetar slab. Najniža temperatura zraka od -4 do -1, a najviša oko 3 °C.