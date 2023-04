Projekt u Pribislavcu pred zidom: Djeca bi mogla ostati bez stručne pomoći zbog milijun eura!

Prije nešto manje od godinu dana u Pribislavcu pokraj Čakovca počela je gradnja Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu vrijednog oko 20 milijuna kuna, koji sufinancira Europski fond za regionalni razvoj. Bila je to sjajna vijest jer je cilj projekta izgradnja i opremanje jedinstvenog objekta u Hrvatskoj za pružanje socijalne usluge rane intervencije u djetinjstvu.

Rana razvojna podrška je, naime, usluga stručne pomoći i podrške djetetu, roditeljima, i članovima obitelji kod djeteta s teškoćama u razvoju, s razvojnim odstupanjima i s prepoznatim biološkim ili socijalnim rizikom za optimalan razvoj. Usluga rane razvojne podrške pruža se najdulje do djetetove navršene sedme godine života.

Stručnjaci okupljeni u MURID-u (kratica za Međimursku udrugu za ranu intervenciju u djetinjstvu) u boljim bi prostornim uvjetima pružali stručnu podršku djeci, njihovim roditeljima i obiteljima. No, projekt se našao pred zidom zbog rasta cijena uslijed pandemije i rata u Ukrajini, pa je za dovršetak radova potrebno još oko milijun eura. Ne pronađe li se rješenje, postoji opasnost da će se morati vraćati europski novac, MURID bi završio u likvidaciji, a dvadesetak zaposlenika na burzi, što znali da djeca više ne bi mogla dobivati pomoć.

Ravnateljica MURID-a Silvija Pucko kaže nam da su se javili na razne adrese, pa i ministarstvima tražeći da se u financiranje uključi država. Kako je MURID udruga, za kreditiranje joj treba jamac. Pokrenuta je kampanja na nacionalnoj, ali i međunarodnoj razini preko platforme GoGetFunding preko koje se donacija uplatiti može i iz inozemstva. Nadaju se da će građani i tvrtke pomoći da se prebrodi teška situacija. Razgovara se i s gradonačelnicima i načelnicima. - Kamo god dođemo svi nas podržavaju i svi bi rado da pružamo usluge na njihovom području, ali problem je s ulaganjem u infrastrukturu – kaže nam S. Pucko koja se sastala i s predstavnicima Središnje agencije za financiranje i ugovaranje kako ne bi propao europski novac. - Prvi rok istječe u srpnju, no predali smo zahtjev za produženje roka i nadam se da će nam ga produljiti do listopada. Do kraja godine sve mora biti završeno. Važno je naglasiti da radovi nisu stali kako je objavljeno.

Izvođač i dalje radi, radnici su na terenu i daju sve od sebe – ističe S. Pucko. Kako je rečeno prilikom predstavljanja projekta u kojem su partneri Međimurska županija i Općina Pribislavec, Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID bit će regionalni centar procjene i dijagnostike, integriranih programa rane intervencije, edukacijski centar za stručnjake u području rane intervencije u djetinjstvu te jedinstveno i objedinjeno mjesto pristupa ranoj intervenciji. Iz 350 kvadrata unajmljenog prostora preselili bi se u svojih 1600 kvadrata, pa bi u Centru bilo smješteno 55 funkcionalnih organizacijskih jedinica koje će moći koristiti 250 korisnika u individualnim i stotinjak korisnika u grupnim programima. Zaista je nevjerojatno da bi se takav hvalevrijedan projekt mogao dovesti u pitanje!

