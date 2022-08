U BiH počinje gradnja autoceste od 297 milijuna eura: devet mostova, 23 nadvožnjaka, sedam vijadukta…

U Bosni i Hercegovini 2. rujna počinje gradnja autoceste Banja Luka – Prijedor, najavio je vršitelj dužnosti direktora “Autoputeva Republike Srpske” Slobodan Stanarević. Naveo je da je rok za izgradnju dionice Prijedor-Banja Luka u dužini od 42 kilometra pet godina, da radovi kreću iz Prijedora te da je Kinezima cilj da sve završe i prije roka kako bi što prije krenulo razdoblje koncesije od 30 godina.

Projekt vrijedan oko 297 milijuna eura već je četiri godine na meti kritika, a zamjerki je više. Od nikada javno objavljenih detalja dogovorenog posla s kineskim investitorima zna se samo da Ugovor o koncesiji predviđa da RS 30 godina plaća godišnju naknadu za raspoloživost autoceste u iznosu od 32,5 milijuna eura. Iznos, naime, treba biti osiguran od naplate cestarine. Ako to ne bude dovoljno, ostatak će biti osiguran iz proračuna RS. Druga glavna zamjerka jest neisplativost dionice, prenosi Vecernji.ba.

Transparency International u BiH pokušava riješiti tajnosti koncesijskog ugovora sudskim putem, a početkom godine pokrenut je upravni spor protiv Ministarstva prometa i veza Republike Srpske. Kako navodi Damjan Ožegović za portal Buka, od početka je bio vidljiv manjak integriteta i transparentnosti Ministarstva te je postupak bio pun nepravilnosti. Transparency International BiH ima i Preporuku Institucije ombudsmana za zaštitu ljudskih prava, u kojoj se navodi da je Ministarstvo provelo postupak na nepravilan i nezakonit način.

– Ugovor ovako velike vrijednosti za čijim sadržajem javnost ima povećan interes trebao bi biti javno dostupan u svakom demokratskom društvu, a obrazloženje Ministarstva da izvođač kao treća strana ne dopušta javnu objavu ugovora zaista je problematičan jer je Ministarstvo također strana potpisnica i to uime svih građana. Vrijednost ugovora velika je i izvođaču se gradnja umnogome isplati te je upravo to bio razlog zašto smo tražili da vidimo pod kojim se to uvjetima troši javni novac. Javni interes mora imati prednost nad osobnim i privatnim, a tamo gdje nedostaje transparentnosti uvijek postoji sumnja na koruptivne rizike i neke skrivene interese – kaže Ožegović.

Objavljivanje ugovora krajem prošle godine najavio je i predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković. Rekao je da će se objaviti kada to dopuste investitori, jer, kako je naglasio, “oni to u ovom trenutku ne dopuštaju”.

Što se tiče detalja koji su poznati, predviđena je gradnja 23 nadvožnjaka, deset podvožnjaka, devet mostova, sedam vijadukta, jednog prolaza za životinje i jednog obostranog odmarališta. Naplatne kućice bit će na tri lokacije, neposredno poslije petlje Kuljani, na čvoru u Omarskoj i na čvoru Prijedor. U sklopu čvora Omarska predviđen je prostor za izgradnju Baze za održavanje autoputa. Investitor je kineska tvrtka preko poduzeća SDHS-CSI BH koje je osnovala u Banjoj Luci.

