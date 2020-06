Prognoza za produženi vikend: Od grmljavinske oluje do 30 stupnjeva

Početak produženog vikenda na nekim dijelovima obale i zaobalju počeo je uz grmljavinske oluje, slično će se nastaviti i u ostatku dana. Od sredine dana pokoji je pljusak moguć i u sjevernijim dijelovima unutrašnjosti, prije svega u područjima uz Savu te u Hrvatskom zagorju. Jače nevrijeme s tučom manjeg zrna očekuje se u Banovini i u Šibensko-kninskoj županiji.

Dobra vijest je da će biti toplo, temperatura je danas u cijeloj zemlji uglavnom viša nego jučer. Vjetar slab, na moru prolazno umjereno jugo. Najtopliji dio zemlje danas će biti Baranja koja će potegnuti i do 27 u hladu, u središnjim predjelima kao i većim primorskim gradovima od 23 do 26, drugdje od 21 do 23 Celzija, prozgnozirala je Dunja Mazzocco Drvar za RTL.

Biometeorolozi ipak upozoravaju da promjenjivo vrijeme može nepovoljno utjecati na meteoropate pa su moguća dekoncentracija i bolovi na mjestima ranijih ozljeda.

U petak povoljnije vrijeme. U cijeloj zemlji suho, vjerojatnost za kratak pljusak je zaista zanemarivo mala, mogući su prije svega u Ravnim kotarima i Sinjskoj krajini, ali i na užem području Kvarnera uključujući i riječko zaleđe. Maksimalna temperatura u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj od 26 do 28, na moru i u unutrašnjosti Dalmacije od 23 do 25, a u Gorskom kotaru i Lici oko 22 °C.

Subota još toplija od petka, cijela će sjeverna unutrašnjost povući do oko 30 stupnjeva, a najtopliji će najvjerojatnije biti Sisak, Osijek i Županja gdje bismo mogli izmjeriti i 31 °C.

U nedjelju će ojačati južina, u cijeloj će zemlji biti nešto više oblaka nego u subotu, a najviše na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Pojavljivat će se i pljuskovi, već od jutra upravo na širem riječkom području, a do kraja dana sporadično u cijeloj zemlji.