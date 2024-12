Prodano najpoznatije božićno drvce u Hrvatskoj: Košta 1000 eura, kupac je s Pantovčaka

Ovih dana mnogima je glavna tema - kakav bor odabrati. Onima koji biraju pravi, izbor najčešće pada na običnu smreku, nordijsku ili kavkasku jelu. E baš je jedna takva, kavkaska jela, postala zvijezda zagrebačke jarunske tržnice, i to zbog cijene od čak tisuću eura. "Tko ima novaca nek si kupi, čovjek ima pravo prodavat' po cijeni kojoj hoće", "Frapirana sam cijenom od tisuću eura, previše je", samo su neke od reakcija kupaca.

Posebnost tog božićnog drvca je u tome što ima skladan oblik, gustoću iglica i lijepu boju. Visoko je četiri i pol metra i staro 12 godina. Kako bismo dobili tu jedinstvenost, bilo je potrebno puno rada i truda, kazao je za HRT prodavač Marin Jendrijev. Poručio je kako je za 99 posto građana cijena od tisuću eura neprihvatljiva.

Međutim, postoji klijentela koja takvo božićno drvce i kupi. To su ljudi koji imaju vile, imaju veliki prostor - njima to nije nikakva vijest, kao ostatku države. Ovogodišnje hit-drvce prodano je kupcu koji je želio ostati anoniman. Drvce je otišlo na Pantovčak.

Što kupci inače traže i kakve su cijene? "Nudimo običnu smreku, srebrnu smreku i kavkasku jelu. Važno je naglasiti da postoje božićna drvca koja su oblikovana, i ona koja nisu. Većina želi da je drvce široko, da u gornjem nije 'ćelavo'. Sve to zahtijeva tisuće sati provedenih na području na kojemu se drvca uzgajaju", poručio je Jendrijev.

Cijene se uglavnom kreću od 30 do 80 eura, a najtraženija je nordijska jela. "Nordijska jela je najkvalitetnije božićno drvce i najsporije raste. Njoj treba nekih 6 do 10 godina, ako hoćete bor preko dva metra, njemu treba do deset godina", kaže prodavač Željko Ceković. "Smreka ima tanku iglicu i nije za tople prostore, brzo se osipa. Srebrna smreka je otpornija i ima miris, a kavkaska jela je najdekorativnija i najljepša", dodaje Jendrijev. U Zagrebu se do Badnjaka drvca prodaju na 40-ak lokacija i oko 100 prodajnih mjesta raspoređenih po svim kvartovima.

