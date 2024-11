PREDSJEDNIČKA KAMPANJA

Kako će Trumpova pobjeda utjecati na hrvatske izbore: 'U tom slučaju Milanović će samo trebati izgovoriti - jesam li vam rekao'

Da promjena u Bijeloj kući ide na ruku Zoranu Milanoviću u aktualnoj kampanji za drugi mandat, smatra i politička analitičarka Ankica Mamić. Pobjeda Trumpa sigurno je nešto što će dovesti do velike promjene u europskoj vanjskoj politici, kaže, a s obzirom na to da ovlasti predsjednika sežu i u područje vanjske politike, to će, drži Mamić, dovesti i do promjene paradigme i tonaliteta kampanje za predsjedničke izbore u Hrvatskoj.