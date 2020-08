Procurio razgovor Josipe Rimac i šibenskog poduzetnika: 'HDZ-u sam dao 6 milijuna eura'

Današnji Nacional tvrdi kako posjeduje transkripte razgovora koji otkrivaju kako je korupcijska mreža Josipe Rimac okružila ministricu poljoprivrede Mariju Vučković te iz njenog resora pripremala pljačku tešku više milijuna eura.

Kako tvrde, Vučković je blisko surađivala sa ženama koje su bile na izravnoj liniji Josipe Rimac. "Prva je bila njezina šefica kabineta Ružica Njavro, druga Anita Validžić koja je bila savjetnica ministrice, a radi se i o supruzi pomoćnika ministra Ćorića", piše Nacional nametnuvši pitanje je li ministrica Vučković potpuno nesposobna ili je i sama možda i nesvjesno dio te mreže.

Ministrica Vučković, naime, u jednom trenutku preuzima komunikaciju s dekanom Agronomskog fakulteta Zoranom Grgićem za kojega je uvjerena da je neovisni stručnjak jer joj ga je kao takvoga predložila Ružica Njavro pa ga čak i predlaže Plenkoviću da ga uvrsti u stručno povjerenstvo. A sve je to bilo u dogovoru s Rimac i kako bi Grgić podupro njihov plan da se pomogne Anti Sladiću koji je želio da se promijeni jedna uredba o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Transkripti otkrivaju da je Sladić već hrpu novca dao samom HDZ-u, ali i koje je sve usluge učinio i kome da bi došlo do promjene te uredbe koja mu je trebala.

"Znaš šta ću ja tebi reći, ja sam potrošio na HDZ sigurno 6 milijuna eura, političkih veza nećemo uopće komentirati koje... I onda na kraju, evo, ti si jedina osoba di je rekla: 'Ante, bit će napravljeno.' Pa je stvarno napravljeno. Ja šok doživio, materemi...", dio je transkripata koje je objavio Nacional, a iz kojih se vidi i kako je Sladić vrlo često govorio Rimac "neka bude blagoslovljena" ili "Bog ti da, ljubim te".

"Bila sam s našom prijateljicom. Marija je nju stavila u skrivenu kopiju. Maksimalno ju je isforsirala, uvjerila da se treba s dekanom čuti, da je on važan, da će joj on pomoći, on je sada u najužem timu", dio je razgovora Josipe Rimac sa Sladićem.

Podsjetimo, Josipa Rimac uhićena je 29. svibnja, a mjesec dana kasnije produljen joj je istražni zatvor na još 60 dana zbog opasnosti utjecaja na svjedoke.

GALERIJA: Josipa Rimac pred USKOK-om

Uz Josipu Rimac u Remetincu su zbog utjecaja na svjedoke zadržani i HDZ-ova načelnica Gračaca Nataša Turbić, tajnica kabineta Ministarstva poljoprivrede Ružica Njavro i šibenski poduzetnik Ante Sladić. Turubić i Sladić u međuvremenu su izašli iz istražnog zatvora.

Osim njih, isprva je bio pritvoren i kninski gradski vijećnik Marinko Tokmačija, koji je prvi pušten da se brani sa slobode.

U međuvremenu je Sud Bosne i Hercegovine odbio zahtjev za određivanje pritvora drugoosumnjičenom vlasniku tvrtke Lager Milenku Bašiću koji je po hrvatskom nalogu uhićen s izvršnim direktorom te tvrtke Draganom Stipićem.

Uz spomenutih sedmero, USKOK u aferi Vjetroelektrane sumnjiči predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Krunoslava Jakupčića, šefa splitske ispostave Hrvatskih šuma Ivana Melvana i direktora Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) Tomislava Jurekovića.

Uz njih, prijavljeni su zagrebački poduzetnik Josip Ravlić, kninski poduzetnik Nikola Lapčić i smijenjena pomoćnica ministra gospodarstva Ana Mandac.

U proširenju istrage USKOK Rimac između ostalog tereti da je utjecala na članicu Državne ispitne komisije Nadu Budimir kako bi Ana-Mari Škoro prošla državni ispit.

Na teret joj se stavlja i da je svoju sestru Biserku Vujić uz pomoć okrivljenog Saše Dujmića zaposlila u šibenskoj Elektri, ali i da je u Zavodu za zapošljavanje u Otočcu zaposlila sina osumnjičenog Dražena Prše, glavnog urednika portala koji je trebao pisati o nezakonitim zapošljavanjima u HEP-u.