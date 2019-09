Privedeno još 10 osoba zbog napada u Uzdolju, iz Šibenika su, Sinja i Splita

Dva tjedna nakon napada na goste koji su gledali utakmicu Crvene Zvezde u kafiću u Uzdolju kod Knina, policija je po svemu sudeći uhvatila sve napadače.

U zatvoru ili u istražnom pritvoru ih je sada ukupno 14, no neizvjesno je hoće li i svi u četvrtak privedeni u pritvoru i ostati.

Oni su, podsjetimo, 21.kolovoza maskirani fantomkama i naoružani palicama napali goste i pri tom ih psujući što gledaju Crvenu Zvezdu tukli, razbijali su inventar po kafiću i potom pobjegli s pet automobila. Od pet osoba koje su nakon iživljavanja i premlaćivanja gostiju pred djecom i starcima, zatražili liječničku pomoć najteže je bio ozlijeđen 17-godišnjak. On je zbog udarca palicom u glavu zadobio osam šavova u glavu, a vrlo brzo u Uzdolje je stigao i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, te su uslijedile brojne osude napada.

Vlasnik kafića Boris Petko je istakao uvjerenje da su u Uzdolju napadnuti i on i gosti jer su srpske nacionalnosti, a kada je prošlog tjedna uhićena prva skupina napadača motiv nacionalne netrpeljivosti kod napadača istakao je i načelnik PU Šibensko-kninske Ivica Kostanić. Potvrđujući da za ovo kazneno djelo napadačima prijeti od šest mjeseci do pet godina zatvora iz šibenskog DORH-a su tada potvrdili i informaciju da su se tog 21.kolovoza navijači splitske navijačke skupine okupili baš kako bi napali goste kafića koji gledaju nogometnu utakmicu Crvene Zvezde. Nakon prošlotjednog uhićenja četiri osobe od 18 do 28 godina, su zadržane na zahtjev DORH-a zbog mogućnosti ponavljanja djela jer je riječ o prije osuđivanim nasilnicima s nogometnih stadiona. Policija je jučer izvijestila o uhićenju još deset osoba zbog maltretiranja gostiju kafića u Uzdolju.

– Tijekom daljnjeg kriminalističkog istraživanja policijskih službenika šibensko-kninske i splitsko-dalmatinske policije, na okolnosti događaja od 21. kolovoza u Uzdolju, danas 5. rujna u službene prostorije Policijske uprave šibensko-kninske je privedeno ukupno 10 osoba sa šireg područja Šibenika, Splita i Sinja, koje se dovode u vezu s tada počinjenim kaznenim djelima nasilničko ponašanje, tjelesna ozljeda i oštećenja tuđe stvari. Tijekom dosadašnjeg postupanja prikupljeni su dokazi i obavijesti koji privedene osobe mogu dovesti u izravnu vezu s počinjenim kaznenim djelima. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja o utvrđenom i poduzetom blagovremeno će biti obaviještena javnost – istakla je Marica Kosor glasnogovornica PU Šibensko-kninske potvrđujući da je najvećim dijelom riječ o navijačima. Sve ostalo nije htjela komentirati do završetka istrage.

Podsjetimo, za napad u Đevrskama kod Kistanja gdje se istu noć razbijalo po kafiću uz psovke, ali i uz vrijeđanja na nacionalnoj osnovi, šibenska policija tvrdi da nije povezan s napadom u Uzdolju..

VIDEO Predsjednik SDSS-a posjetio Uzdolje kod Knina