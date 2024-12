Primorac o porezu na nekretnine: 'Nije harač, ništa ne otimamo, građane se pokušava uplašiti'

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac odbacio je u utorak tvrdnje oporbenih zastupnika da se porezom na nekretnine uvodi harač, nekome nešto otima ili 'uvodi nešto neviđeno' pozvavši ih da ne plaše bespotrebno građane. - Riječ je o transformaciji poreza za kuće na odmor na porez na nekretnine, mogli smo čuti kako se uvodi harač, nekoga udara, nastoji nekome nešto oteti, uvodi nešto što dosad nije viđeno, takvim narativom stvara se negativna percepcija i zabluda, plaše bespotrebno građani - kazao je Primorac predstavljajući u Saboru izmjene i dopune paketa šest poreznih zakona. - To ne bi trebao biti posao zastupnika već rasvjetljavati istinu i umiriti ljude ako postoje neke dileme, a ovdje ne postoji razlog za zabrinutost, posebno ne za one koji imaju nekretninu u kojoj žive ili koja je u dugoročnom najmu - poručio je ministar zastupnicima. - Nema ničega udarnog, histeričnog i novoga kako se to građanima nastoji predstaviti kako bi ih se uplašilo i pokupio koji politički poen - istaknuo je.

Miro Bulj (Most) ponovio je da on u Sinju, bez obzira na zakonsku obvezu, neće uvoditi porez na nekretnine, „neće haračiti svoj narod” i pozvao Vladu da uvede poreze bankama i stranim trgovačkim lancima koji izvlače ogromnu dobit. I Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) ocjenjuje da je novi porez pljačka naroda, „onoga što su naslijedili od očeva i majki, djedova i baka”. -Prebacivanjem odgovornosti na lokalne čelnike, nekretnine u prvom redu do mora bit će manje oporezivane od nekih na kontinentu - tvrdi i predlaže uvođenje poreza na nekretnine po tržišnoj vrijednosti nekretnine. Dalibor Paus (IDS) pozvao je da se odgodi primjena poreznih zakona i riješi prvo iznajmljivanje na crno. Podsjeća kako je od sedam njihovih prijedloga, Vlada usvojila četiri „To je jasna poruka svim građanima da se, kada udružimo snage, HDZ može natjerati da posluša zdrav razum“, izjavio je.

Odgodu zakona traži i Ivica Lukanović (SDP) poručivši da se kod uvođenja poreza mora biti promišljen, mudar i dobronamjeran. Anka Mrak Taritaš (GLAS) ustvrdila je da se poreznim politikama pokušava odgovoriti na nagomilane dugogodišnje probleme, stihijski razvoj turizma, nepostojanje stambene politike i poticanje nekretninskog biznisa. - A krivci su pronađeni u svima onima koji se bave kratkoročnim najmom... Imamo ministra koji poručuje da pečemo kruh, ministra koji ne primjećuje beskućnike u Hrvatskoj, možda bi svatko od nas trebao nabaviti i kravu kako bismo imali mlijeko za kavu, to su ministri koji žive u svojim foteljama i kulama i ne vide stvarno stanje - ustvrdila je.

Marijana Puljak (Centra) upitala je gdje je reforma javne i lokalne uprave. -Dok se država ponaša kao pijani milijarder nema pravo uvoditi nove poreze građanima - poručila je. Uslijed pozivanja zastupnika na povrede Poslovnika kako bi odgovorili jedni drugima, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u jednom ih je trenutku uputio u dvoranu pored, da se zatvore i tamo svađaju. Ministar Primorac istaknuo je, predstavljajući izmjene zakona o lokalnim porezima, o porezima na dohodak i na dodanu vrijednost, o doprinosima, izmjenama Općeg poreznog zakona te Zakona o Poreznoj upravi koje stupaju na snagu početkom iduće godine, kako je fokus na pravednosti poreznog sustava i preraspodjeli opterećenja, da oni koji imaju više snose veći teret oporezivanja.

Riječ je o prebacivanju poreznog opterećenja s rada na opterećenje drugih izvora gospodarske snage, na oporezivanje nekretnina, pojasnio je. Porez na nekretnine, kako je kazao, plaćat će i pravne i fizičke osobe za nekretnine koje se ne koriste, i banke i tvrtke i država. Ako netko živi u nekretnini i preko ljeta je iznajmi, smatrat će se domaćinom i bit će oslobođen plaćanja poreza na nekretnine, napomenuo je. Ministar je naglasio da građani neće morati podnositi nikakve obrasce za oslobađanje od poreza za nekretnine jer će taj postupka biti u potpunosti automatiziran na temelju baze podataka o komunalnoj naknadi. Ako je nekretnina u dugoročnom najmu također neće biti potrebni nikakvi papiri jer Porezna uprava ima ugovore, „jedino ako netko ne daj bože iznajmljuje kako ne bi trebao iznajmljivati, nadamo se da toga nema”. Samo u slučaju kada je nekretnina neuseljiva a vlasnik plaća komunalnu trebat će o tome informirati Poreznu upravu, rekao je ministar. Za iduću godinu, u cilju daljnjeg jačanja porezne pravednosti, Primorac je najavio i neke daljnje korake kako opet ne bi bilo iznenađenja". - Smatram osobno kako je odbitke za uzdržavane članove u potpunosti potrebno eliminirati iz obračuna plaće i utvrđivanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada, jer 53 posto građana u Hrvatskoj ne plaća porez na dohodak - kazao je i dodao da bi se iznos koji je predviđen da se porezni obveznik rastereti kroz odbitak za uzdržavane članove isplaćivao fiksno, svakome u jednakom iznosu.

