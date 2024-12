FOTO Primorac: Milanović više ne može voditi Hrvatsku, glas za Selak Raspudić je glas za SDP

Predsjednički kandidat HDZ-a Dragan Primorac poručio je u četvrtak iz Zaprešića da će biti predsjednik koji ujedinjuje i vraća političku stabilnost, ustvrdivši da Zoran Milanović više ne može voditi Hrvatsku te da je glas za kandidatkinju Mariju Selak Raspudić glas za SDP. Primorac je prilikom posjete Adventa u Zaprešiću rekao novinarima da će biti predsjednik koji ujedinjuje, vraća mir, političku stabilnost, sigurnost i predsjednik koji Hrvatsku pozicionira na ono mjesto gdje treba biti pozicionirana globalno u svijetu.

Naglasio je pritom da će on, za razliku od "predsjednika u odlasku" koji šalje poruku da trebamo sjediti ispod stola ili dalje od stola, sjediti za stolom s liderima svijeta jer ih poznaje i bit će partner. "Hrvatska će biti biti snažna država koja će biti partner, koja nikada neće hodati pognute kralježnice kao što se zalaže sadašnji predsjednik", kazao je Primorac, koji je u Zaprešiću bio na 16. uprizorenju Živih jaslica i predstavi “Što je smisao Božića?". Kazao je da na taj dan neće biti oštar, ali je naglasio da su neki kandidati, poput gospođe Selak Raspudić, desna ruka Zorana Milanovića i da je glas za nju glas za SDP.

U dosadašnjem tijeku kampanje su, kaže, sve strelice išle prema njemu, ali ga nije toga strah, i njegova će najveća kazna biti oprost. Osvrćući se na pitanje o donacijama, kazao je da mu je to teško pratiti, ali se donatori približavaju brojci od gotovo pola tisuće, što je po njegovim riječima "sjajna poruka" koja najbolje govori koliko ljudi vjeruju u njegov program. Vrijeme do drugog kruga, kazao je, provest će u razgovoru s građanima Zagreba i mladima. Napomenuo je da u to vrijeme ima promociju dviju knjiga, iz forenzike i medicinske biokemije, koje je pripremao tri-četiri godine.

Poručio je da je država koju on želi država znanja, inovacija, tehnologije, te da Hrvatska to zaslužuje. Hrvatska se više ne može baviti prostorom. Hrvatska se više ne može baviti podjelama. Hrvatska se više ne može baviti s onim što je dovelo naše društvo da je potpuno polarizirano, kazao je Primorac. Uvjeren je da će kroz naredna dva dana građani donijeti odluke koja će Hrvatsku osloboditi svih tereta i napraviti novi iskorak. Pozvao je građane da iziđu na birališta jer je to "neizmjerno važno", i da u svome srcu osjete tko je budućnost, a tko je prošlost.

