Prikrivenom istražitelju za 300.000 eura prodali 106.000 komada streljiva

Danijel G. (38) te otac i sin Zoran V. (39) i Marijan V. (62) završili su iza rešetaka jer ih se sumnjiči za nedozvoljeno posjedovanje, izradu, držanje oružja i streljiva. Kazneno su prijavljeni, a sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio im je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Priča se događala od 3. kolovoza do 15. rujna, kada su se njih trojica kako se sumnja dogovorili da preprodaju oružje na ilegalnom tržištu. Prodaju su oglasili preko interneta, odnosno preko jedne aplikacije.

Inače, Marijan V. je vlasnik legalne trgovine koja se bavi prodajom oružja i streljiva. No to mu valjda nije bilo dovoljno pa je odlučio i malo zaraditi sa strane. Nudio je, kako se se sumnja, prodaju 106.000 komada raznog streljiva, i za to je tražio 300.000 eura. No ono što nije znao, a što se i za njega i za ostale uključene u tu priču pokazalo kobnim je, da su prodaju dogovorili s - prikrivenim istražiteljem, jer ih je policija očito duže vrijeme pratila i nadzirala.

S "kupcem" su se našli Danijel G. i Zoran V., a sastanak je organiziran u Mokricama i Oroslavju. Kada je trgovina dogovorena, streljivo je natovareno na jedan kamion, te odvezeno na dogovoreno mjesto, nakon čega je na scenu stupila policija i uhitila trojac. Pretragom njihovih kuća i stanova u Zagorju, nađeno je streljivo različitog kalibra, ali i jedna automatska puška s tri pripadajuća spremnika i jedan automatski pištolj tzv. Škorpion s pripadajućim spremnikom.

