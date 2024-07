Prijeti mu višegodišnji zatvor: Mladić (23) imao spolne odnose s djevojčicom (14)

Dvadesettrogodišnjem mladiću prijeti višegodišnji zatvor jer je tri puta imao spolne odnose s maloljetnom kućnom prijateljicom, 14-godišnjakinjom. Prema optužnici, učinio je to triput u lipnju i srpnju u svojem automobilu. Počinio je, dakle, tri kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta – spolnom zlouporabom djeteta mlađeg od 15 godina. Za svako od tih nedjela može dobiti od 3 do 12 godina zatvora, piše Danica.hr.

Mladić se branio kako s djevojčicom nikad nije imao spolni odnos, ali priznaje kako su ponekad znali biti u širem društvu vani. Susjedi su i poznaju se cijeli život, a on ju je, kaže, čuvao dok je bila mala. “No, ona je rekla roditeljima da je spavala sa mnom, pa sam imao okršaj s njezinim tatom i mamom. Tražili su da prekinem svaki kontakt s njom i otad se ne viđamo, niti komuniciramo. Ali, ja s njom nikad nisam spavao”, branio se mladić.

Djevojčica je u istrazi navela kako su doista imali triput spolne odnose u njegovu automobilu. “Znao je koliko imam godina jer sam mu to rekla, na što je on rekao ‘dobro, u redu’. Taj prvi put smo bili u noći na sporednom putu, pričali i zezali se, pa smo vodili ljubav. Ja sam svjesno na to pristajala, nije bilo nikakvih nagovaranja, ni prisile”, ispričala je, piše Danica.hr. Navodi kako se ona njemu prva javila na Instagram, pa su se počeli dopisivati i tako je to krenulo. Mladić, inače, danas živi i radi u inozemstvu te ima djecu. Optužnica je nepravomoćna i na nju se može žaliti.

