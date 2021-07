Prijave za jubilarno peto izdanje ljetnog programa Innovation Academy u Zagrebu su otvorene

Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI) u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku, Veleposlanstvom Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj i Sveučilištem VERN' organiziraju jubilarno peto izdanje ljetnog programa za srednjoškolce Innovation Academy koji će se održati od 23. do 27. kolovoza 2021. godine u prostorijama Sveučilišta VERN' u Zagrebu, akademskog partnera Innovation Academy.

Tijekom pet godina održavanja, Innovation Academy broji više od 500 zadovoljnih srednjoškolaca i 18 vrhunskih predavača, a sedam interaktivnih i zabavnih programa u okviru akademije nudi polaznicima priliku da zarone u svijet inovacija, programiranja, globalnih trendova na tržištu, tehnologije te između ostalog nadograde "meke" vještine i steknu nezaboravno iskustvo na petodnevnom programu sa svojim vršnjacima.

Ovogodišnji programi Future skills, IT genius (početni), IT genius (napredni), Future Leader, Future Entrepreneur, Digital Skills i Robotics čekaju nove polaznike, a prijave su otvorene do 18. srpnja. Prijaviti se mogu svi učenici srednjih škola iz cijele Hrvatske, a sudjelovanje je u potpunosti besplatno. Nakon zatvaranja prijava, žiri će pregledati sve prijave te odabrati do 150 sudionika. Svi sudionici će o rezultatima biti obaviješteni 22. srpnja.

Cilj akademije usmjeren je na stjecanje relevantnih znanja i vještina za 21 stoljeće. Polaznici tijekom trajanja programa imaju priliku pohađati niz interaktivnih radionica i predavanja te raditi na zanimljivim projektima dok ih prate stručni mentori.

Za sve učenike s prebivalištem izvan Zagreba osigurano je 30 dodatnih stipendija. Stipendije pokrivaju trošak smještaja u Zagrebu tijekom trajanja programa, a organiziran je na bazi dijeljenih soba.

Više informacija o programima i samoj prijavi potražite na poveznici te na društvenim mrežama UNICEF-ovog programa za mlade ZABUM – Za budućnost mladih.

ZABUM – Za budućnost mladih je program za adolescente i mlade koji je pokrenuo Ured UNICEF-a za Hrvatsku, a provodi se u suradnji s Hrvatskim uredom za kreativnost i inovacije (HUKI).

HUKI je udruga osnovana radi promicanja poduzetništva, društvenih inovacija, umrežavanja te međusobne pomoći pri razvoju vještina za zapošljavanje i osobni napredak mladih te svake godine provodi više od 20 programa od kojih su najpoznatiji LEAP Summit, ZABUM – Za budućnost mladih i TEDxZagreb.