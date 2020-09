Prijatelji životinja pozdravili najavu obvezne šetnje pasa

Najava Njemačke da će se u zakon uvrstiti obvezna šetnja pasa, naišla je na odobravanje u udruzi Prijatelji životinja.

- U Austriji budući skrbnici moraju proći tečaj kako bi uopće mogli nabaviti psa, plaćaju tzv. porez na pse i imaju pravobranitelja za zaštitu životinja, Njemačka sad uvodi obvezne šetnje, a Hrvatska nema na državnoj razini ni pravilnik o uvjetima držanja životinja - upozoravaju u toj udruzi.

U Hrvatskoj su propisani neki osnovni uvjeti za držanje kućnih ljubimaca kao što su, primjerice, zabrana trajnog vezanja ili zatvaranja pasa u boks, obavezno cijepljenje protiv bjesnoće, mikročipiranje i kontrola razmnožavanja. - No, ni to se ne provodi pa i dalje imamo mnoge pse na lancima, neželjene ubijene štence i mačiće zbog neprovedbe kastracija, oko 30 posto pasa neoznačenih mikročipom te jednako toliko onih koji se ne cijepe protiv bjesnoće. Iako je sve to propisano, veterinarska inspekcija rijetko kontrolira, a kazne se ne gotovo nikada ne izriču - napominju. Poseban problem su uzgajivači pasa, a to je, pojašnjavaju, na umu imala i Njemačka kad se odlučila za propisivanje redovitih šetnji.

- Uzgajivači često drže pse u malim boksovima iz kojih ponekad ne izađu godinama, već služe isključivo za proizvodnju štenaca. Takve pse ne smatraju kućnim ljubimcima, nego sredstvima proizvodnje. Godinama ukazujemo da je cjelokupna kupoprodaja kućnih ljubimaca u Hrvatskoj u zoni sive ekonomije, državi potpuno nevidljiva, a unatoč masnoj zaradi, uzgajivači ne plaćaju ni poreze ni davanja. Takve uvjete omogućava im država kojoj očito nije stalo do reguliranja tržišta kućnih ljubimaca - priopćili su Prijatelji životinja.