Savjetnica za ponašanje životinja: Za psa je bitnije kakva je šetnja, od njezinog vremenskog trajanja

Najava zakonskih promjena kad je riječ o brizi za pse u Njemačkoj izazvala je i prijepore. Što kažu naši stručnjaci? Odgovore smo potražili od dr. sc. Irene Petak, savjetnice za ponašanje životinja. Od sljedeće godine u Njemačkoj vlasnici pasa bit će obavezni izvesti ih van svaki dan barem dva puta i šetati ih minimalno dva sata dnevno.

Kako navode mediji, u zakon o psima (njem. Hundeverordnung) ove odredbe uvodi njemačka ministrica poljoprivrede Julia Klöckner, jer smatra da psi nemaju dovoljno svakodnevnih aktivnosti i doticaja s podražajima iz okoliša kao što su druge životinje, priroda i ljudi. Zakon će zabranjivati vezanje pasa na lancu, ali i ostavljanje psa samog doma cijele dane. U Njemačkoj živi 9,4 milijuna pasa, što obuhvaća 19 posto njemačkih domaćinstava. Ovakve zakonske odredbe u skladu su s preporukama stručnjaka za pse i trebaju poboljšati dobrobit pasa jer neki su još uvijek u boksu ili na lancu po čitave dane. To uvijek vodi razvoju problema u ponašanju, najčešće agresiji. S druge strane, neki psi (najčešće male pasmine) stalno su zatvoreni u domu vlasnika, čak i nuždu obavljaju u prostoru koji je za to predviđen, a ponekad u šetnju ne iziđu danima ili tjednima. Ti psi postanu anksiozni, nervozni, puno laju i s vremenom se sve više boje izlazaka. Zbog toga je jasno da će zakon pomoći nekim psima o kojima se vlasnici/skrbnici ne brinu na odgovarajući način. Ipak, zakon nailazi na ozbiljne kritike. Postavlja se pitanje tko će nadgledati provedbu, odnosno tko će mjeriti vrijeme koje pas provede u šetnji. Predviđa se da će to obavljati lokalne vlasti.

Zakon će morati imati brojne izuzetke jer štenad, stari i bolesni psi ne mogu izdržati puno fizičke aktivnosti. Poseban su problem brahiocefalični psi koji imaju teškoće s disanjem pa nisu sposobni za fizičke napore. Pse koji se boje otvorenog prostora, buke gradskih ulica ili reagiraju na razne ljude i pse koje u šetnji susreću, ne može se izvoditi u dugotrajne šetnje u svako doba dana zbog stresa koji proživljavaju. Psi se razlikuju po veličini i težini, a za radne pasmine ni dva sata šetnje neće biti dovoljno. Osim toga, za pse može biti važniji sadržaj šetnje, tj. odnos s vlasnikom, mogućnost mirisanja i igre s drugim psima nego sama duljina šetnje. Zakon će morati biti fleksibilan i ovisno o godišnjem dobu. Ljetne vrućine nisu vrijeme kada psi smiju dugo biti vani, preporučuju se kratke šetnje, odnosno fizičke aktivnosti rano ujutro i kasno navečer. Neki psi ne žele van kad pada kiša ili kad je visok snijeg. Nije jasno ni kako će pse izvoditi vlasnici koji imaju veći broj pasa (uzgoj pasa, lov). K tome, izlazak dva puta dnevno ne može biti dovoljan da psi obave nuždu. To bi značilo da psi moraju izdržati bez obavljanja nužde od 11 do 12 sati. Mnogi to ne bi mogli, a može biti i problem za njihovo zdravlje. Premda zakon predviđa da se vlasnici/skrbnici pasa trebaju baviti njima više puta dnevno, nije jasno kako će to biti provedivo za ljude koji odlaze na posao i ostavljaju ljubimce same kod kuće.

Njemački zakon o psima već sada ima neke odredbe koje kod nas u praksi nisu prisutne, npr. zabranjuje odvajanje štenadi od kuja prije navršenih osam tjedana života. U Njemačkoj postoji kvalitetna regulativa o tome tko može raditi kao trener pasa. Ovakve odredbe preduvjet su za odgovarajuću socijalizaciju, odgoj i trening pasa i od početka stvaraju dobar odnos između psa i vlasnika. Zbog svega navedenog treba vidjeti kako će izgledati konačna verzija njemačkog zakona o psima i vjerovati da će se u tako uređenoj državi pronaći način da se on i provede u djelo.

