Pretučeni Nepalac o sukobu u Zagrebu: 'Oko 20 ljudi me napalo. Smatram da im je bio plan ubiti me'

Na Uskrs u centru Zagreba dogodio se sukob ispred restorana i hostela u kojem žive Nepalci. Povod su optužbe 29-godišnje Nepalke da ju vlasnika hostela u kojem je radila pokušao silovati. U pomoć joj je priskočio prijatelj Arjun Raut koji je i sam postao žrtva napada.

"Taj muškarac joj nije na vrijeme isplatio plaću. Više puta ju je pretukao. Rekao joj je ako to prijavi policiji ili ispriča nekome da će joj napraviti puno loših stvari, da će biti deportirana iz Hrvatske u Nepal", rekao je Raut za RTL.

"Udarali su me u prsa, po glavi. Oko 20 ljudi istodobno me je napalo. Vlasnik ih je pozvao. Smatram da im je bio plan ubiti me", opisao je. Policija je stigla i privela sedmoricu Nepalaca koji će u Remetincu biti do 15 dana zbog opasnosti od ponavljanja djela i bijega.

Jedan od brojnih prolaznika koji su svjedočili sukobu opisao je što je vidio. "Svjedočio sam iz tramvaja, izgledalo je pomalo ozbiljno pa čak i eskaliralo rekao bih 20, 25 momaka koji su se prvo natezali, a onda je to postalo i ozbiljno", rekao je.

Oni koji žive u blizini tvrde da s nepalskim radnicima dosad nije bilo problema. "Pristojni izgledaju, idu u kafić na kavu, do sad nisam vidjela nikakvih problema", kazala je Zagrepčanka.

Vlasnika hostela (42), optuženog za pokušaj silovanja, policija je uhitila. Napadnuti Nepalac Raut apelirao je: "Prijatelji Nepalci, molim vas, nemojte ovo raditi. Ovdje ste zbog bolje budućnosti, nemojte činiti zločin".