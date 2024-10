Prerušio se i dao majčinom partneru 'cjepivo protiv korone': Kad mu je ubrizgao injekciju, uslijedila je zastrašujuća agonija

Liječnik opće prakse iz Engleske, Thomas Kwan (53), optužen je za pokušaj ubojstva dugogodišnjeg partnera svoje majke, Patricka O'Hare (71), ubrizgavši mu otrov pod krinkom primjene cjepiva protiv koronavirusa. Kwan je navodno osmislio složeni plan kako bi se riješio O'Hare, kojeg je smatrao preprekom nasljeđivanju majčine imovine.

Suđenje koje se odvija na krunskom sudu u Newcastleu otkrilo je detalje zapanjujuće zavjere. Kwan je, prema tvrdnjama tužiteljstva, krivotvorio NHS dokumentaciju i prerušen u medicinskog djelatnika organizirao lažnu kućnu posjetu kako bi ubrizgao O'Hari opasni otrov, umjesto cjepiva protiv koronavirusa. O'Hara, ne sluteći ništa, povjerovao je da prima cjepivo, a Kwan je cijeli postupak proveo pred očima svoje vlastite majke, javlja Guardian.

Prema riječima tužitelja Petera Makepeacea KC-ja, Kwan je detaljno osmislio svoj plan – od korištenja lažnih registarskih oznaka do rezervacije hotela pod lažnim imenom. Policija je u njegovu računalu pronašla fotografije na kojima je Kwan prerušen, nosi periku, bradu i brkove. "Bio je to odvažan plan", rekao je Makepeace poroti. "Bio je to plan da se ubije čovjek pred očima vlastite majke, životnog partnera tog čovjeka."

Tužiteljstvo je otkrilo kako je O'Hara povjerovao da dobiva rutinsku injekciju zbog pisma koje je Kwan lažno sastavio. U pismu je bilo navedeno da O'Hara, zbog svojih godina, ima prioritet za kućnu injekciju. Zahvalni O'Hara nije posumnjao u dolazak lažnog medicinskog radnika, iako je injekcija izazvala strahovitu bol. O'Hara također nije prepoznao Kwana iza kirurških rukavica, maske i zatamnjenih naočala. Nije čak ni tražio identifikaciju, vičući Kwanovoj majci da je "stigao čovjek iz Nacionalne zdravstvene službe", rekao je Makepeace.

O'Hara je ubrzo nakon injekcije počeo osjećati snažnu bol i završio u bolnici, gdje su liječnici inicijalno mislili da je cjepivo nespretno primijenjeno. No, situacija se ubrzo pogoršala – sljedećeg dana, O'Harina ruka je bila puna mjehura i promijenila je boju i njegov ga je liječnik vratio u bolnicu gdje su liječnici bili zbunjeni, čuo je sud. Nakon višestrukih medicinskih zahvata otkriveno je da pati od rijetke i po život opasne bolesti, nekrotizirajućeg fasciitisa, koja je zahtijevala uklanjanje velikih dijelova tkiva s njegove ruke. O'Hara je proveo tjedne na intenzivnoj njezi boreći se za život.

Kwan, inače uspješan liječnik i partner u ordinaciji u Sunderlandu, živio je s obitelji u luksuznoj kući u Teessideu. Policijska istraga otkrila je njegov dugogodišnji, gotovo opsesivni interes za otrove i kemijske toksine. U njegovoj garaži pronađeni su razni otrovni kemijski spojevi, uključujući živu, arsen i sumpornu kiselinu, kao i upute za proizvodnju smrtonosnog ricina iz sjemenki ricinusa.

Iako je prvotno sumnjano da je Kwan koristio ricin, stručnjaci iz Ministarstva obrane zaključili su da je otrov koji je ubrizgao vjerojatno bio jodometan, pesticid koji nikada prije nije korišten u medicinskoj praksi. Kwan je priznao da je ubrizgao štetnu tvar, no negira optužbe za pokušaj ubojstva, tvrdeći kako je samo namjeravao prouzročiti "blagu bol ili nelagodu" O'Hari. Suđenje se nastavlja.

