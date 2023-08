Preminula osnivačica Cenacola sestra Elvira Petrozzi

'Kad će vam reći: “Elvira je umrla!”, vi morate pjevati, plesati, slaviti.. jer ja sam živa! Jao vama ako kažete: “Jadna ona…”. Ne, nema “jadna”! Idem sasvim mirna i sretna, pjevajući, već pjevam! Preda mnom će se rastvoriti nešto ogromno… život ne umire!', piše na njihovim službenim stranicama, a prenosi portal Bitno.net . Naime, te je riječi godinama majka Elvira pripremala svoje suradnike i mlade Zajednice Cenacolo za svoj odlazak.

'U 86. godini života, okružena molitvama i ljubavlju cijele velike obitelji Zajednice Cenacolo, majka Elvira se sretna vratila u Očev dom. Svoje zemaljsko hodočašće zaključila je u Formacijskoj kući Zajednice Cenacolo u Saluzzu gdje je živjela posljednjih godina bolesti, uz veliku ljubav i brigu sestara Zajednice. Jutros, 3. kolovoza 2023, u 3:50, okružena svojim časnim sestrama i molitvom, zaključujući molitvu Zdravo Kraljice, rastvorila je svoje velike sjajne oči i s velikim povjerenjem prepustila se zagrljaju Milosrdnog Oca i nježnosti Presvete Djevice Marije', javljaju iz Cenacola.

''Istrošena' životom provedenim s iznimnom velikodušnošću i intenzitetom, ljubeći i služeći siromasima, osobito mladima prepuštenima i izgubljenima u ovisnostima, i obilježena posljednjih godina križem, Majka Elvira nastavila je do kraja, s vjerom, odlučnošću i hrabrošću, potpuno u Njegovoj milosti, svjedočiti njezinu neizmjernu ljubav prema životu“, pišu u svojoj objavi, dodajući kako se u prošlim danima tisuće mladih, roditelja i prijatelja koji pripadaju velikoj obitelji Zajednice, koji su stigli na brdo iznad Saluzza od 13. do 16. srpnja proslaviti 40. rođendan Cenacola, okupilo oko nje u intenzivnoj molitvi i dubokoj ljubavi, da joj zahvale i prate je u prolazu iz ovozemaljskog u vječni život.

'Nakon završetka Feste, rijeka ljudi, od mladih u bratstvima Zajednice rasutih po svijetu, “sinova i kćeri Zajednice”, roditelji, prijatelji, su došli u Formacijsku kuću da je posljednji put pozdrave, da je pomiluju, pomole se, poljube je, zahvale joj. Iščekivanje njezinog odlaska u Nebo otišlo je iznad svih očekivanja, ispunjajući mjesto molitvom i privrženošću, darujući ganutost i zahvalnost srcima svima koji su je mogli susresti, iznad svega momcima i djevojkama iz naših kuća“, kažu iz Cenacola , svjedočeći kako je kroz cijeli život majka Elvira imala želju „darovati se u cijelosti, sve do jutros, dana ispunjenja Očevog obećanja u njenom životu“.

'Zajedno s vama, zahvaljujemo Gospodinu za ovaj tako dragocjen život koji je tolikim životima pomogao uskrsnuti, ponovo pronaći nadu i volju za životom. Odar, gdje će biti mogućnost pozdraviti Majku, bit će postavljen u Formacijskoj kući časnih sestara Misionarki Uskrsnuća u ulici Via Pagno 115, u Saluzzu, na mjestu gdje je Majka Elvira proživjela zadnje godine svoga ovozemaljskog života. Mogućnost posjeta počinje od sutra, petka, 04. kolovoza, od 09.00 do 12.00 te poslijepodne od 14.00 do 18.30. sve do datuma pogreba koji će uskoro biti komuniciran svima. Svi ste pozvani, nakon što je ova informacija došla do vas, podariti Majci Elviri jedan osmjeh i zahvaliti joj za njezin život, doživljen u punini. Neka s Neba bdije i zagovara za nas!“, poručuju iz Cenacola.

