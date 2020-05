Preminula od koronavirusa: Policija traži osobu koja je pljunula na radnicu

Belly Mujinga preminula je 5. svibnja od COVID-19 nakon što je nepoznati prolaznik, zaražen koronavirusom, na nju pljunuo i prema njoj se namjerno zakašljao dok je radila. Bila je zaposlenica londonske željeznice.

Belly je ranije bolovala od kroničnih respiratornih problema, no unatoč tome na poslu nije dobila adekvatnu zaštitnu opremu. Sindikat zaposlenika u prometu tada je naveo kako vlada mora osigurati prave mjere opreza i zaštite za djelatnike u poslovnim objektima.

Policija provodi istragu

Potvrđeno je da je britanska policija preuzela nadzorne snimke koje prikazuju ovaj incident te će ih uključiti u svoju istragu.

RIP Belly Mujinga. Belly was a member of our branch when she worked on London Underground, and was involved in a campaign to bring agency workers in house. Solidarity and condolences to her friends and family. Frontline workers need protection! https://t.co/kzSFcOmsTi pic.twitter.com/oNloESeQl8