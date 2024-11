Premilovac: Ja sam se bavio lažiranjem faktura

- Ja sam se bavio izdavanjem lažnih faktura - kazao je među ostalim Igor Premilovac u svom iskazu na zagrebačkom Županijskom sudu na ponovljenom suđenju za aferu HAC - Remorker. Afera je dobila ime po njegovoj tvrtki, koja je, prema tvrdnjama USKOK-a, ali i samog Premilovca koji je u tom postupku na početku bio optuženik, da bi potom priznao krivnju te je po nagodbi s USKOK-om i odavno osuđen, postao svjedok, služila za izvlačenje novca iz HAC-a i HC-a. Premilovac je svjedočio na ponovljenom suđenju Božidaru Kalmeti, bivšem HDZ-ovom ministru iz doba Ive Sanadera te je iskazivao kako se novac izvlačio. Neke od tvrtki, povezane s njim, sklapale su ugovore s građevinskim tvrtkama o navodnim uslugama, za koje su isporučene fakture. Neizvršene usluge bi bile plaćene, a novac se potom podizao s računa, te kako tvrdi USKOK dijelio među optuženicima. Govoreći o pojedinim ugovorima koji su tako sklopljeni, Premilovac je naveo onaj sklopljen između Pean komunikacije s Viaduktom.

- Josip Sapunar mi je poručio da se javim Damiru Kezeleu u Viadukt radi tih ugovora. Na sastanke u Viadukt sam odlazio četiri puta i na jednom od tih sastanaka je sigurno bio Kezele, a na jednom i tadašnji financijski direktor Viadukta Ivan Berket. Na tim sastancima sam od njih dobio popis svih podizvođača. Izdano je 20 faktura za plaćanje, a dinamika plaćanja nije bila prethodno dogovorena jer je ovisila o sredstvima koje je Viadukt u tim trenucima imao na raspolaganju. Kada bi nešto bilo plaćeno Viaduktu, dobio bih signal, moguće od Sapunara, da izdam fakturu i na koji iznos. Poslije, kada se posao razvio, nisam više morao odlaziti tamo radi svake fakture - kazao je Premilovac.

Potom je opisao i sastanak s Georgom Gablerom iz austrijskog Strabaga, a na koji ga je pozvao Sapunar koji je pak Gableru rekao kako ima ozbiljnog partnera za tu vrstu djelatnosti. Upitan da pojasni o kakvoj se djelatnosti radilo, Premilovac je kazao da se "on bavio izdavanjem lažnih faktura".

- S Gablerom sam dogovarao kako iz Strabaga izvući novac. U dogovoru s Gablerom radio sam studiju o mostogradnji na području bivše Jugoslavije koja je trebala biti opravdanje za iznos koji je potom trebao biti plaćen, no ne mogu se sada sjetiti koliko sam studija radio za Strabag - kazao je Premilovac.

Osim Kalmete na zagrebačkom Županijskom sudu ponovo se sudi i Zdravku Livakoviću, Milivoju Mikuliću, Stjepku Bobanu, Damiru Kezeleu i Stanku Vukeliću. Prema optužnici, USKOK Kalmetu i ostale tereti da međusobno podijelili više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura, koje su prema optužnici izvučene iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta. USKOK tvrdi i da je Kalmeta u toj priči imao imovinsku korist od 2,6 milijuna kuna i 133.333 eura te da je Ministarstvo pomorstva i veza kojem je bio na čelu oštetio za 612.000 kuna koliko je Ministarstvo platilo Fimi mediji za promotivni film Prometna renesansa Hrvatske. Kada je u studenom 2023. počelo ponovljeno suđenje, svi su zanijekali krivnju.

Tijekom prvog suđenja, Kalmeta se teretio da je bio na čelu organizirane kriminalne skupine koje je iz HAC-a i HC-a izvlačila novac. No nepravomoćno su u rujnu 2019. i on i suoptuženici mu oslobođeni tih optužbi jer je sud smatrao da USKOK svoje tvrdnje nije dokazao. Utvrđeno je da je novac izvlačen iz HAC-a i HC-a no trag tog novca je stao kod Josipa Sapunara koji je priznao krivnju te je kao i Ivan Berket u tom postupku osuđen na temelju sporazuma o krivnji. Osim Kalmete, za udruživanje u kriminalnu grupu optužbi su bili nepravomoćno oslobođeni Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele, Miroslav Bunić, Sandro Vukelić, Jurica Prskalo i Marijo Lovrinčević. Mikulić, Boban i Kezele nepravomoćno su osuđeni zbog izvlačenja novca iz Viadukta, a Mikulić i Boban i zbog toga što je Viadukt preko jednog trgovačkog društva Bobanu sagradio kuću koja mu je oduzeta. Mikulić je nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora, Boban na dvije, a Kezele na jedinstvenu kaznu od tri i pol godine zatvora. Oduzeta im je i nepripadajuća imovinska korist od oko tri milijuna kuna. No Mikulić, Boban i Kezele su se žalili, a tu žalbu je 2022. usvojio Vrhovni sud. Ukinut je osuđujući dio u odnosu na njih, te oslobađajući u odnosu na Kalmetu.

Prema stavu Vrhovnog suda, u ukidajućem dijelu presude sporan je bio iskaz Josipa Sapunara. On je na početku cijele priče bio optužen, no onda je priznao krivnju te se na nagodio s USKOK-om. Nakon toga je postao svjedok, a u obrazloženju nepravomoćne presude, navedeno je da mu je prvostupanjski sud u nekim dijelovima iskaza vjerovao, a u nekima ne. No po stavu Vrhovnog suda, to nije dovoljno dobro obrazloženo, pa je zbog toga u tom dijelu prvostupanjska presuda ukinuta. Sapunar je u svojim iskazima tvrdio da je novac koji je izvlačen iz HAC-a on predavao Mikulčiću, koji ga je pak davao Kalmeti, no na koncu prvostupanjski sud je smatrao da osim Sapunarovih tvrdnji, za to nema drugih dokaza. Vrhovni sud je smatrao i da se treba utvrditi koliko je novca, ako je Sapunar, davao Mikuliću te koja je, ako je ima, u tom slučaju protupravno stečena imovinska korist. Sapunar bi u skorašnje vrijeme trebao bi saslušan i na ponovljenom suđenju.

