Političke okolnosti u državi su takve, pokazalo je to i nedavno glasovanje o povjerenju predsjedniku Vlade, kao i prijašnji jalovi pokušaji opoziva ministara, da će ova Vlada odraditi svoj mandat dok to vladajući žele. Andrej Plenković je ležerno rekao da će to biti 2024. Kad bi politički rejting ovisio o produkciji katastrofičnih objava i afera, rejting vladajućih bio bi na povijesno rekordnom minimumu. Ali, rejting je takav, a i objektivno stanje, da si premijer pokraj ovakve oporbe može dopustiti i luksuz da se tjednima nehajno odnosi prema burnim kritikama zbog vraćanja na tajnost istraga pa onda kad je njemu ćeif konstatira kako će nastaviti s time što je naumio, uz primjedbu da mu nije jasno zašto su se mediji našli prozvanima jer se to njih ne tiče. Premijer je sada jasnije dijagnosticirao stanje dajući na znanje kako će se to odnositi na sudionike postupka, policajce, državne odvjetnike, suce, okrivljenike...