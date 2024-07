FOTO Premijer Plenković izvoznicima: 'Vi ste kičma hrvatskog gospodarstva'

Govoreći na 19. Konvenciji hrvatskih izvoznika o značenju koje oni imaju za hrvatsko gospodarstvo, premijer Andrej Plenković istaknuo je da te tvrtke zapošljavaju više od 50% svih zaposlenih u RH, ostvaruju više od 60% investicija te 77% svih ulaganja u istraživanje i razvoj, kao i 57% dobiti. "Vi ste kičma hrvatskoga gospodarstva. Želimo da pridonesete našem međunarodnom pozicioniranju, gospodarskom rastu, većoj zaposlenosti i kvaliteti života građana. Radeći za svoje kompanije i za sebe, pridonosite Hrvatskoj koja je danas puno snažnija nego što je bila, sposobnija nositi se s mnogim krizama i izazovima i izravno utjecati svojim položajem na brojne međunarodne procese", poručio je Plenković.

Uz Konvenciju, održana je i 17. dodjela nagrade "Zlatni ključ" najboljim izvoznicima u 2023., a predsjednik Vlade uručio je nagradu u kategoriji Najbolji veliki izvoznik. Pripala je tvrtki Končar – distributivni i specijalni transformatori d.d. U kategoriji srednjih izvoznika najbolji je bio DOK-ING, dok je Porsche Digital Croatia proglašen najboljim u kategoriji mali&mikro izvoznici. Metalac Sever proglašen je najboljim obrtnikom izvoznikom, a JGL najinovativnijim izvoznikom. Nagrade "Zlatni ključ" dodijeljene su u ukupno 20 kategorija.

Govoreći o značenju koje izvoznici imaju na hrvatsko gospodarstvo, predsjednik Vlade naglasio je i promijenjeni međunarodni položaj Hrvatske koja je danas članica i Schengenskog prostora, europodručja i Europskog stabilizacijskom mehanizma, a na proljeće 2026. pridružit će se i OECD-u, jedinoj preostaloj važnoj organizaciji čija članica tek trebamo postati.

"S tim trenutkom mi smo kao država riješili sve svoje strateške nacionalne ciljeve o međunarodnom pozicioniranju", poručio je te naveo i da država ima dovoljno fiskalnog prostora i snage da u krizama djeluje zaštitnički prema građanima i gospodarstvu kao jedini akter koji to može. "To su temelji zbog kojih smo mogli ostvarivati ovako dobar rast u vremenima krize", rekao je premijer Plenković podsjetivši na kontinuirani rast BDP -a, uz iznimku 2020. godine zbog posljedica koronakrize. Projekcije rasta hrvatskog BDP-a za ovu su godinu između 3 i 3,5%, dok je prosječni rast na razini Unije na 1%. Plenković je uvjeren da će Hrvatska do kraja mandata ove Vlade, nastavi li rasti, dosegnuti prosjek razvijenosti EU između 80 i 82%.

Premijer je spomenuo i brojne programe i mjere kojima Vlada potiče hrvatske izvoznike. "Veliki, transformativni proces koji smo vodili posljednjih nekoliko godina pridonio je vašoj poziciji unutar Hrvatske i u međunarodnim aktivnostima", kazao je premijer Plenković. "Trima velikim prioritetima – demografskoj revitalizaciji, dekarbonizaciji i digitalnoj transformaciji, dana je i institucionalna važnost u Hrvatskoj novim ustrojem ministarstava", istaknuo je u govoru Plenković, navodeći da će se u razgovorima s Europskom investicijskom bankom pokušati postići da i oni usmjere svoje investiranje upravo onako kako državama članicama danas treba.

Naglasivši da su poslovni rezultati hrvatskih izvoznika sjajni i snaže Hrvatsku u gospodarskom smislu, poručio je da će ih Vlada i dalje podupirati i dodao da taj osnaženi međunarodni položaj u konačnici ima za cilj pomoći hrvatskom gospodarstvu.

