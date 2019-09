Prekovremeni rad liječnika Vlada i dalje ignorira

Uži kabinet Vlade danas će raspravljati o sedam posto povišice u zdravstvu, što je jučer ministar Kujundžić ponudio sindikatima kao “plafon” koji je Vlada spremna ponuditi. Isti je postotak ministar sa sindikatima već parafirao krajem srpnja, a Vlada ga odbila pa sada sindikati pušu na hladno i čekaju epilog ne samo s užeg kabineta nego i sa sjednice Vlade u četvrtak, kako bi u petak nastavili pregovore. Također ostaje na sindikalnim tijelima da se izjasne o ovoj ponudi.

– Očekivali smo više jer je Vlada uštedjela neki novac, zato sada tražimo da tih sedam posto bude od 1. rujna, s istim parafiranim tekstom – kazao je Stjepan Topolnjak, čelnik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi.

VIDEO: Mirni prosvjed zdrastvenih djelatnika pred kliničkom bolnicom "Sveti Duh"

Naime, u parafiranom, a odbijenom tekstu uglavili su tri posto povećanja od 1. rujna za sve radnike u zdravstvu i zdravstvenom osiguranju, a onda od 1. listopada još četiri posto za sve koji sudjeluju u procesu dijagnostike.

Povišica je to koja se odnosi na složenost posla, odnosno izloženost zračenju, infekcijama i sl. Ono što nisu riješili je članak 49. kolektivnog ugovora koji govori o prekovremenom radu koji će, prema svemu sudeći, čekati tumačenje Vrhovnog suda. Gorući problem liječnika i dalje se ne želi riješiti, komentirala je čelnica liječničkog sindikata dr. Renata Čulinović Čaić i najavila da će liječnici stoga pokrenuti određene akcije.

Anica Prašnjak iz Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara podsjeća da sada slijede pregovori za osnovicu plaće i za novi temeljni kolektivni ugovor, tako da sve i dalje ostaje otvoreno. Ovo je tek tračak nade da se nešto pomiče, rekla je ona, dok su Bugarska i Rumunjska povisile plaće u zdravstvu između 25 i 50 posto.

A nositelji djelatnosti, liječnici, u sindikalnim pregovorima ne sudjeluju.

– Poput statista samo možemo gledati što se događa – kaže predsjednik Hrvatske liječničke komore dr. Krešimir Luetić.

Zbog toga su ključne liječničke organizacije – Komora, Hrvatski liječnički zbor i Sindikat liječnika – udružili snage i iznjedrili tzv. Rujansku izjavu, kojom upozoravaju na neodrživu situaciju u hrvatskom liječništvu i zdravstvenom sustavu. Upozoravaju Vladu da je vrijeme nečinjenja u zdravstvu isteklo te traže da žurno i bez odgode započne proces izrade i donošenja Zakona o plaćama liječnika ili strukovnog kolektivnog ugovora za liječnike.

VIDEO: Mirni prosvjed djelatnika u zdravstvu ispred Opće bolnice Dubrovnik

I resorni ministar izjavljuje da se mora riješiti problem reprezentativnosti Liječničkog sindikata, kako bi oni mogli sudjelovati u kolektivnom pregovaranju. No on to ponavlja već nekoliko godina pa se ništa ne mijenja, štoviše već je izjavljivao da je to gotova stvar. Jučer je izjavio i da je Zakon o plaćama liječnika također jedno od mogućih rješenja. Liječnici zazivaju takav zakon po uzoru na Zakon o plaćama sudaca. On bi u prvom redu trebao definirati zakonitost rada liječnika jer prevelik broj radnih sati stavlja ih izvan zakona, a onda i koeficijente.