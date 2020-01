Preko noći bez primarne ginekološke zaštite u Zadru ostalo 25.000 žena?!

Petero ginekologa Zadarske županije upozorilo je u petak kako je odlaskom dvoje ginekologa bez primarne ginekološke skrbi ostalo još oko 13.000 žena, među kojima oko 600 trudnica, pa je u ovom trenutku na području te županije bez primarnog ginekologa oko 25.000 Zadranki.

S druge strane ministar, zdravstva Milan Kujundžić tvrdi kako stanje nije alarmantno, ali je je istakao da problem postoji i da ga treba riješiti. Pismo Upravnom vijeću Doma zdravlja Zadarske županije, HZZO-u, Ministarstvu zdravstva, Sekciji ginekologa koncesionara Hrvatske udruge koncesionara (HUUGO) Hrvatskoj liječničkoj komori i Hrvatskom liječničkom zboru uputilo je troje ginekologa u koncesiji - Petar Lozo, Suzana Perinčić i Domagoj Krpina te dvoje ginekologa zaposleno u Domu zdravlja - Hrvoje Tičić i Ivica Žuvela i u podsjećaju da se posljednjih godina, iako se znalo kada i tko odlazi u mirovinu nisu stvarali novi specijalisti.

Tvrde da su posljednje dvije specijalistice došle u Dom zdravlja prije 6 -7 godina, te ističu da je nakon njihova odlaska do svega dovelo neplansko i neodgovorno postupanje odgovornih osoba u Domu zdravlja te nepravovremeno raspisivanje novih specijalizacija iz ginekologije

"Ne odgovara nam se na potrebe nabavljanja opreme - imamo neispravne CTG aparate, sterilizatore…, nameće nam se nova, visoka, cijena zakupa prostora u kojem gotovo sve popravke moramo raditi sami – svjetla, sanitarnu opremu, bojanje zidova, stolarske radove, nabavke kompjutera, pisača, stolica… a ne bavimo se tržišnom djelatnošću već javnom zdravstvenom zaštitom. Do sada su tijekom 23 godine na ime zakupnina i koncesija liječnici zakupci i koncesionari po ordinaciji uplatili domovima zdravlja i županijama više od 350.000 kuna - navodi Hina pismo ginekologa, a koji smatraju da je maksimalni broj od 9000 osiguranika po ginekologu previše te traže da se taj broj smanji na 4200 žena i upozoravaju kako je za područje Zadarske županije predviđeno 13 ginekoloških timova, a trenutno rade 4 tima koncesionara u Zadru i 3 tima na području županije.

"U protekle 23 godine zdravstvena administracija i upravljačka elita nije uvažila niti jedan cjeloviti stručni i znanstveni prijedlog u vezi s preuređenjem ustrojbenih oblika primarne zdravstvene zaštite pa se time izravno utječe i na medicinsku neučinkovitost sustava. Od početka „reforme“ primarne zaštite prije 24 godine, liječnici ne mogu dobiti zamjenu za vrijeme bolovanja, godišnjeg odmara ili stručnog usavršavanja, poput svih drugih djelatnika u sustavu ili državi", navodi se u pismu i traži da im se plati sav odrađeni rad kako bi svatko od njih mogao platiti specijalizanta koji će nastaviti rad u njihovoj ambulanti, a čime bi se održao kontinuitet zdravstvene skrbi, a ne da žene, kako se navodi, nakon odlaska liječnika u mirovinu ostaju bez svog ginekologa i moraju moliti okolo tko će ih primiti u svoju već prepunu ambulantu.

Ministar Kujundžić na temu problema ginekologa je u RTL Direktu izjavio kako manjka liječnika nema samo u ginekologiji.

- Situacija nije alarmantna, trudnice nisu bez liječnika, postoji u Zadru odlična ginekologija u bolnici, a isto tako, zadnjih godinu dana, imajući u vidu manjak ginekologa, Vlada je poslala na specijalizaciju 50 ginekologa. Sad radimo plan specijalizacija na pet godina. Gdje god imamo takve probleme, reagiramo specijalizacijom i planiranjem pa Hrvatska nije u krizi. To ne znači da najbolji kadar treba pustiti da ode iz Hrvatske", kazao je ministar za RTL Direkt pa se osvrnuo na činjenicu da u Zadru postoje samo četiri ginekologa i 9000 pacijentica:

"To je netočno, standard je 4500 do 9000, većina ih ima 6000. Samo nekoliko timova ima oko 8000. To ne znači da to ne treba popraviti. Teško je raditi s 9000 pacijenata, ali riječ je o kvalitetnim ljudima koji se najlakše nose s takvom situacijom - izjavio je Kujundžić.

Inače i gradonačelnik grada Zadra Branko Dukić i predsjednik gradskog vijeća Zvonimir Vrančić po struci su ginekolozi, uzevši da je Vrančić umirovljeni ginekolog, te smo tražili komentar iz gradske uprave.

- Svako pitanje koje je važno za građane grada Zadra je bitno i za mene kao gradonačelnika i ne okrećem glavu od problema. No, dobro znate da ovlasti i odgovornost za rješavanje situacije s nedostatkom pedijatara i ginekologa iz sustava PZZ nisu na meni već na Domu zdravlja i Zadarskoj županiji te Ministarstvu zdravstva. Reagirao sam, predložio, upozoravao i nešto od toga je uvaženo, ali problem nije niti malo jednostavan i otvarat će se i s drugim specijalizacijama kako u Zadru tako i u drugim gradovima. Ono što mogu kao liječnik i čovjek i radim. Znate da sam ginekolog i evo i jučer sam imao operacije. Nisam stao raditi kao ginekolog jer znam da postoji potreba. Što se tiče same bolnice, iz godine u godinu u bolnici raste broj ginekologa. Kada sam kao mladi doktor započeo sa specijalizacijom na Odjelu ginekologije zadarske Opće bolnice bilo je četiri ginekologa, a danas ih je ukupno 15 što dovoljno govori o smjeru, radu i trudu svih u bolnici. Također, kad jednom završim sa svojim poslom kao gradonačelnik opet ću raditi u struci, ali problem je sistemski i to što ja kao pojedinac radim nije i neće bit dovoljno. Imamo mladih ljudi koji dolaze, ali i oni će otići u privatni sektor, ako se stvari ne postave na održiv način i to nije političko pitanje nego pitanje za nas kao državu. Taj problem redovito ističe opozicija, ali kad ga dođe u priliku riješit odmakne ga u stranu jer nije jednostavan - istakli su odgovor gradonačelnika Zadra Branka Dukića iz gradske uprave.