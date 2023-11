Predstavljen prvi potpuno hrvatski satelit CroCube: U svemir bi trebao sljedeće godine

U Zagrebačkom inovacijskom centru predstavljen je CroCube, prvi satelit sastavljen i registriranu Hrvatskoj koji će biti poslan u orbitu. To bi se trebalo dogoditi najranije u veljači sljedeće godine, kako je hrvatskoj momčadi koja stoji iza projekta satelita poručeno iz SpaceX-a na čijoj bi raketi Falcon 9 u misiji Transporter-10 CroCube trebao otići u orbitu. Misija slanja nanosatelita klase 1UCubesat koji je veličine 10x10x10 cm, ukupne je mase 1,1 kg, a stoji 130.000 eura. Riječ je o standardiziranom satelitu koji se može prilagođavati slaganjem modularnih jedinica, a sam se satelit izrađuje od na tržištu dostupnih komponenti. Ovo je bio prvi a ujedno i zadnji puta da je, naravno crveno bijeli, satelit CroCube izložen u javnosti jer ubrzo ide na testiranja u Češku kako bi se napravile posljednje provjere je li sastavljen dovoljno kvalitetno da izdrži let u orbitu.

- I to je tek početak misije. CroCube će svakog dana šest puta preletjeti Hrvatsku, a najmanje tri puta po 12 minuta imat će priliku napraviti vrlo jasne njezine fotografije svojom kamerom, rekla je Danijela Jović, koja je kapetanica misije. U govoru je opravdano uzbuđena rekla i kako je za Hrvatsku CroCube više od satelita. Već je u startu to točno jer smo do sada bili jedna od rijetkih zemalja u svijetu koja nije imala svoj satelit u orbiti.

- Morate osjetiti ponos i uzbuđenje kada satelit gledate, a za Hrvatsku je ovo i ogroman korak u svemirskoj tehnologiji jer pokazuje kako ovdje ima znanja i tehničke pripremljenosti da se može sudjelovati i u visokotehnološkim svemirskim projektima, kazala je. Danijela Jović s ostalim pokretačima i realizatorima misije gleda na CroCube i kao korak prema članstvu u Europskoj svemirskoj agenciji s kojom ima kontakata i surađuje se na više razina, ali unatoč toga što jesmo u EU nismo i dio te agencije.

Sama Danijela Jović je Slovakinja koja već 13 godina živi u Hrvatskoj. Iz svoje je zemlje donijela iskustvo realizacije ovakvih projekata. Ovaj u Hrvatskoj, CroCube, realizirala je ispred svoje tvrtke Spacemanic s još četvero kolega kao volontersku inicijativu. Da bi CroCube i suštinski bio hrvatskim projektom pobrinula se tvrtka Pulsar Labs ispred koje je njezin izvršni direktor Ante Medić bio odgovoran za tehnološki eksperiment satelita, AstroTron 1000.

POVEZANI ČLANCI:

- Projekt je dobio ime po mojoj nećakinji Astri! Bio je to izazov jer jedno je komponente projektirati za korištenje za uvjete na Zemlji, a nešto je sasvim drugo raditi ih za uvjete u svemiru. AstroTron je eksperiment za testiranje izdržljivosti komercijalne elektronike i mikrokontrolera u teškim radnim uvjetima u svemiru i pri visokoj radijaciji, pri čemu sustav ima ugrađene redundancije te može samostalno validirati podatke sa senzora čak i ako jedno od 3 mikroračunala bude oštećeno od radijacije u niskoj zemljinoj orbiti, kazao je Medić. Interesantno je i kako je ideja za hrvatski modul potekla od znamenitog našeg astronoma Korada Korlevića koji je predložio da se postavi nešto takvo umjesto druge kamere na satelitu. No, i suradnja s drugim domaćim tvrtkama čini ovu misiju doista hrvatskom.

Ta je tvrtka radila i na pripremi PCB pločica koje su ugrađene u satelit. Izradu mobilne aplikacije za praćenje satelita i prikaz podataka napravila je riječka tvrtka Exevio. Radijske frekvencije za komuniciranje sa Zemljom osigurao je HAKOM. Domaće tvrtke Multinorm i Vodolim Šeketa radile su aluminijske dijelove za satelit. Izradu sučelja cargo.crocube.hr napravila je hrvatska softverska tvrtka Notch. Ukupno je 30 ljudi koji su u timu CroCubea uspjeli privući 36 domaćih tvrtki u ovaj projekt. Isto tako, CroCube je u tjednu od 6.11. sklapan pod budnim okom Nikole Poljaka, profesora eksperimentalne fizike na zagrebačkom PMF-u u Zagrebu. Sklapanje satelita napravljeno je u čistoj sobi Odjela fizike tog poznatog zagrebačkog fakulteta. Podsjetimo, riječ je o Hrvatu s najvećim izmjerenim kvocijentom inteligencije. Savršeno jasno, ovakav projekt ne bi mogao proći bez našeg svemirskog impresarija Ante Radonića.

- Misija će sasvim sigurno potaknuti i mlade da se zainteresiraju za svemirska istraživanja. Sada više nitko neće moći reći da je hrvatski satelit samo ideja entuzijasta koji na kraju ne naprave više od par koraka. Danas vidimo da je satelit stvaran i da je ovdje. Ovo je veliki napredak za nas u znanosti, kazao je Radonić.