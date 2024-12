Predsjednički izbori: Za promidžbu preostao još samo petak

Samo još jedan dan, do petka u ponoć kad nastupa dvodnevna izborna šutnja, preostao je kandidatima za predsjednika Republike za uvjeriti birače da je jedan od njih najbolji izbor za idući petogodišnji mandat na Pantovčaku. Dvodnevna izborna šutnja uoči nedjeljnih izbora 29. prosinca traje cijelu subotu i nedjelju do 19 sati, odnosno do zatvaranja biračkih mjesta kojih će u Hrvatskoj i u inozemstvu biti otvoreno 6755.

Dok je na snazi šutnja, zabranjena je svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora. Zabranjeno je i objavljivanje fotografija kandidata u sredstvima javnog priopćavanja, njihovih izjava i intervjua te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

Iako na predsjedničkim izborima nisu predviđene kazne za prekršitelje, Državno izborno povjerenstvo (DIP) poziva kandidate, stranke koje ih podržavaju te druge pravne i fizičke osobe da izbornu šutnju poštuju. Na osmim predsjedničkim izborima od stjecanja neovisnosti, u nedjelju, 29. prosinca natječe se osmero kandidata.

To su aktualni predsjednik i kandidat SDP-a i partnera Zoran Milanović, kandidat HDZ-a i partnera Dragan Primorac, kandidat Mosta Miro Bulj, kandidatkinja Možemo! Ivana Kekin, kandidatkinja stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) Branka Lozo, te nezavisni kandidati Marija Selak Raspudić, Tomislav Jonjić i Niko Tokić Kartelo. Njihovo službeno predstavljanje biračima nije tragalo dugo. Službena promidžba krenula je 11. prosinca, no obilježili su je tragedija u OŠ Prečko, te božićni blagdani, zbog čega su kandidati obustavljali ili usporavali svoje aktivnosti.

