Predsjednica ipak prihvatila sutrašnje sučeljavanje na HTV-u

Kako se u nedjelju održavaju predsjednički izbori, ovo bi trebao biti tjedan izbornih TV sučeljavanja kandidata i kandidakinja koji pretendiraju na Pantovčak. Prvo od njih, ono na HTV-u, zakazano je za sutra na Prvom programu, trajat će od 21.05 do 23.10, a vodit će ga Zrinka Grancarić i Branko Nađvinski.

No, danas, sve do 17 sati bilo je gotovo nemoguće dobiti ili doznati bilo kakvu preciznu informaciju o tome tko bi se sve sutra mogao pojaviti na tom sučeljavanju, a tako je uostalom i s informacijama o sučeljavanjima i na Novoj TV i RTL Televiziji. Tijekom dana s HTV-a su stalno ponavljali da su pozive na sučeljavanje uputili prema svih 11 kandidata i kandidatkinja, te da više od toga ništa ne mogu reći. Moglo se neslužbeno čuti tek to da je osam kandidata potvrdilo sutrašnji dolazak na HTV, ali ne onaj "glavni" trojac - Kolinda Grabar Kitarović, Zoran Milanović i Miroslav Škoro, no oko 17 sati neslužbeno smo doznali kako je aktualna predsjednica navodno ipak potvrdila dolazak na HTV-ovo izborno sučeljavanje, što bi onda značilo da su se i ostala dvojica protukandidata odlučila odazvati pozivu na izbornu debatu jer su oni do sada svoj dolazak na neki način uvjetovali dolaskom Kolinde Grabar Kitarović.

A onda nam je večeras oko 19 sati rukovoditeljica HTV-ova Informativno-medijskog servisa Katarina Periša Čakarun i službeno potvrdila da ćemo sutra na HTV-u gledati i slušati svih 11 predsjedničkih kandidata i kandidatkinja.

- U izborno sučeljavanje pozvala sam svih 11 kandidata i kandidatkinja jer smo kao javna televizija dužni dati podjednako pravo svim kandidatima i kandidatkinjama. Uputili smo isti poziv u svih 11 izbornih stožera, i to da ih 17. prosinca pozivamo na sučeljavanje u prvom izbornom krugu, te da, bude li i drugog izbornog kruga, za dvoje kandidata koji uđu u taj drugi krug, organiziramo drugo izborno sučeljavanje 2. siječnja u 20 sati, opet na Prvom programu HTV-a. U istom pozivu obavijestili smo izborne stožere svih 11 kandidata i kandidatkinja da će 17. prosinca u studiju biti postavljeno 11 pozicija. Onaj tko ne dođe, njegovo će mjesto ostati prazno i konstatirat ćemo da je odbio sučeljavanje. Do petka smo imali potvrdu osam kandidata i kandidatkinja da dolaze, a danas tijekom dana i ostalih je troje kandidata potvrdilo svoj dolazak. Smatram to uspjehom HTV-a i očekujem veliku gledanost našeg izbornog sučeljavanja. Pozivam gledatelje da sutra u 21 sat na Prvom programu HTV-a gledaju prvo i jedino izborno sučeljavanje svih 11 kandidata i kandidatkinja - kazala nam je večeras Katarina Periša Čakarun.

A Nova TV pak svoje je izborno sučeljavanje organizirala za četvrtak. Zvali su samo troje "glavnih" kandidata. Na upit tko se od njih troje odazvao njihovu pozivu danas su nam uzvratili:

- Sučeljavanje je na Novoj TV planirano za 19. prosinca.Najava tog datuma prema Kolindi Grabar Kitarović, Zoranu Milanoviću i Miroslavu Škori odrađena je još u listopadu. Aktualna predsjednica je povratno javila da se neće odazvati jer taj dan ima završni skup, a dolazak ostalih kandidata uvjetovan je njenim dolaskom. Kako je završni skup aktualne predsjednice u 18 sati, nadamo se da će se predsjednica do četvrtka predomisliti te će sučeljavanja ipak biti nakon Dnevnika Nove TV kako je i planirano. Spremni smo i na opciju da netko od kandidata ne dođe. Sučeljavanje predsjedničkih kandidata kao i ostale sadržaje vezane uz izbore vodit će Mislav Bago i Sabina Tandara Knezović.

S RTL televizije stigao je odgovor s najmanje informacija.

- RTL je i dalje zainteresiran za sučeljavanje kandidata za predsjednika republike. U stalnom smo kontaktu sa stožerima te ako se postigne dogovor, javnost će biti na vrijeme obavještena - uzvratili su šturo s RTL-a.

No, ako se pokaže točnom informacija da će se sutra na HTV-ovom sučeljavanju pojaviti svih 11 kandidata i kandidatkinja, moglo bi se pretpostaviti da će se verbalni okršaji, glavnih izbornih protagonista, kako ih se često naziva, moći gledati i na Novoj TV i na RTL-u.