'Ovo je sramota za Hrvatsku. Predajte naša sela Sloveniji pa da nam bude lakše živjeti'

Ima li ikoga u ovoj hrvatskoj državi da nam pomogne ili je svima svejedno. Mi smo malo mjesto, nitko nas ne vidi i ne čuje i ne brine se za nas. Neka dođe premijer ili ministar i vidi kako mi živimo. Slovenija je preko noći postavila velika željezna vrata usred našeg sela i svakodnevno postavljaju i panel-ogradu. Vrata su zaključana i mi ne možemo do svojih parcela, do izvora pitke vode, do svojih nekretnina. Kažu zbog migranata, ali ovdje godinama nije bilo nikakvih ilegalnih prijelaza. Ovo je sramota, ponajprije za Hrvatsku jer ne radi ništa da to spriječi - očajan je Dario Ugrin, jedan od mještana malenog mjesta Mlini nadomak Buzetu u Istri.

Živi stotinu metara od granice sa Slovenijom i nemalo se iznenadio kada je, godinama nakon što je slovenska strana prestala s ograđivanjem i gotovo četiri godine nakon posljednjeg postavljenog metra panel-ograde, vidio radnike kako posred mjesta postavljaju vrata i zaključavaju ih. I nikakva propusnica više mu ne vrijedi za prelazak.

Posjedi na slovenskoj strani

- Svaka čast našem gradonačelniku, on je odmah došao i pokušao se dogovoriti sa slovenskom stranom koliko je mogao, ali to je problem države, to ne može riješiti on. Gdje nam je župan, gdje je Vlada, pa ne može se to raditi a da obje strane za to ne znaju i to na ovako nakaradan način! Mi imamo na slovenskoj strani mnogo više posjeda nego Slovenci na hrvatskoj strani. Ja sada ne mogu do svog vrta, a trebalo bi saditi, uređivati vrt, kositi. Kako? Kažu da nazovemo slovenskog policajca, objesili su nam na vrata i broj, da će on doći za dvadesetak minuta i otključati nam vrata. Pa, zar je to rješenje? Da ja tko zna koliko puta dnevno zovem slovenskog policajca? I zašto bih trošio novac na zvanje da dođem do svoje zemlje. Ovo se mora hitno riješiti, tako dalje ne ide - ogorčeno nam govori 67-godišnji mještanin Mlina.

Predložio je, kaže, da mu policajci daju jedan ključ, pa da si sam otključava kada ide u vrt, po vodu, kako sebi, tako i susjedima, ali, naravno, to nije odobreno.

Njegov stav dijeli i ostalih pedesetak mještana, odnosno 15 obitelji koje žive u tom kraju.

Ovom najnovijom odlukom nove slovenske Vlade da se nastavi postavljati ograda između Hrvatske i Slovenije, a najavili su još oko 40 kilometara ograde kojim će presijecati mjesta uz granicu, pogodilo je stanovnike ovih istarskih sela. U toj su dolini četiri sela s 15-ak obitelji i one imaju svoje parcele na slovenskoj stranici, dok je s druge strane granice napušteno slovensko selo sa sedam kuća u kojima godinama nitko ne živi.

Gradonačelnik Buzeta Siniša Žulić kazao nam je da nikakvu obavijest nisu dobili o postavljaju ograda ili vrata te da su bili iznenađeni takvim stavom slovenske strane. Kazao je i kako su ulaganjem u komunalnu infrastrukturu uspjeli povećati kvalitetu života i tako spriječili iseljavanje, odnosno zadržali stanovnike u tim selima uz granicu. No, život uz granicu, kaže, narušava kvalitetu života.

Pozvali upomoć MUP

- Mlini su prekrasno, slikovito mjesta gdje je nekada bilo 15 vodenica, gdje su mlinari mljeli žito mještana s obje strane. Ljudi su rodbinski, prijateljski povezani, a sada su se odjednom našli iza ograde, što je jako loše, a opravdanje nije posve logično. Svjesni smo da slovenska policija, unatoč našim apelima neće maknuti ogradu jer to je odgovornost Vlade. Kolege iz PU Kopra su nam izišli ususret i postavili broj koji mještani Mlina mogu nazvati da im se vrata otključaju, ali to nije dugotrajno rješenje. Uputili smo prijedlog slovenskoj strani da vrata budu otključana od 8 ujutro do 20 sati ili u nekim drugim intervalima preko dana, a da tijekom noći vrata drže zaključanima. Još nismo dobili odgovor na taj prijedlog - kazao nam je gradonačelnik Žulić.

Grad Buzet pozvao je upomoć i MUP koji je angažirao geodeta kako bi se utvrdilo postavljaju li Slovenci uopće ogradu na svojoj ili hrvatskoj strani. No, geodet je utvrdio da su vrata i ograda postavljeni na slovenskoj strani.

- I dalje tvrdim da su vrata na hrvatskoj strani, ali očito našoj vlasti nije važno tko joj, gdje i kako uzima teritorij. Pa molim, ako to nije važno, onda riješite i nas, dajte Slovencima i teritorij gdje su naša sela, pa neka i mi budemo u Sloveniji, bit će nam lakše živjeti, kada već Hrvatskoj nije stalo do nas - poručuje Dario Ugrin.