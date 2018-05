Pred vratima ju dočekala misteriozna stvar, tjedan dana kasnije dogodilo se nešto grozno

Twitterašica pod imenom Keply podigla je pravu uzbunu na toj društvenoj mreži nakon što je pred ulaznim vratima svoje kuće pronašla misterioznu stvar koja nalikuje na korijen neke biljke, no o čemu se uistinu radi još nitko nije otkrio.

Naime, ona je objavila kako je na ulazu u kuću pronašla 'ukleti korijen' koji izgleda kao pureći batak te je pokušala otkriti o čemu se radi.

– Trebalo mi je osam sekundi da postanem opsjednuta njime. Što je to? Životinja? Biljka? Mineral? Izvanzemaljska utroba? Zašto je puno tih štapića? Je li ukleto? Blagoslov? Mislim, znala sam da je ukleto – napisala je ona.

Fotografiju korijena veličine njezine podlaktice poslala je svim prijateljima, poznanicima, kolegama s posla, no nitko nije znao o čemu se radi.

anyway, do you guys want to hear a story: two weeks ago a mysterious cursed root appeared on my front doorstep. it was the length of my forearm and shaped like a fucked up turkey leg. look here it is pic.twitter.com/yqZsdUw6yM