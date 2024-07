Poznato već šesnaest kandidata za ustavne suce, evo tko su oni

Zasad znamo za sigurnih 13 kandidata za Ustavni sud, gdje je deset ispražnjenih mjesta, a poziv saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav traje do 13. srpnja. Formalnu kandidaturu zasad je podnijelo sedmero kandidata, a doznajemo da će Pravni fakultet u Zagrebu predložiti šestero profesora. K tome, čuli smo za još tri moguće kandidature.

Pravni fakultet u Zagrebu, kako doznajemo, predložit će svojih šest profesora: predstojnicu Katedre za ustavno pravo, dr. sc. Biljanu Kostadinov, koja je kritizirala pojedine odluke i aktualnog saziva Ustavnog suda. Kandidat je navodno i dr. sc. Davorin Lapaš (53), koji je od 1998. na Katedri za međunarodno pravo, a bio je i suzastupnik RH na Mađunarodnom sudu u Haagu u sporu RH protiv Srbije za genocid. Zatim doc. dr. sc. Aleksandra Maganić (57), koja je bila na Katedri za Građansko procesno pravo u Osijeku pa je pod mentorstvom prof. Mihajle Dike doktorirala u Zagrebu te je od 2010. na PF-u u Zagrebu.

Potom dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača (43), koja je na Katedri za kazneno pravo od 2009., a od 2021. je izvanredna profesorica. Spominje se i ime dr. sc. Frane Staničića (43) s Katedre za upravno pravo, koji je bio među ostalim članovima saborskih odbora za Ustav i zakonodavstvo, više radnih skupina za izradu zakona, a i nerijetko je u medijima traženi sugovornik za pravne teme. Konačno, dr. sc. Alan Uzelac (61) s Katedre za Građansko procesno pravo, izrazito bogatog životopisa (diplomirao 1988. pravo, a 1990. filozofiju i komparativnu književnost), usavršavao se te je bio gostujući predavač na nizu sveučilišta u inozemstvu te sudionik stotinjak skupova u zemlji i inozemstvu, sudjelovao u nizu stručnih ekspertiza...

Doznajemo da bi kandidature mogli podnijeti i Ante Galić, bivši predsjednik Visokog upravnog suda, kao i predsjednik Hrvatske odvjetničke komore Robert Travaš (61) i prof. dr. sc. Mato Palić (48), ustavnopravni stručnjak s PF-a u Osijeku, iako njihovu potvrdu nismo dobili.

Od aktualnih desetero sudaca kojima je istekao mandat te sada odrađuju dodatni šestomjesečni dosad se kandidirao jedino dr. sc. Branko Brkić (66), koji je 2016. (a ne 2006., kako pogrešno piše u njegovu životopisu) izabran za suca Ustavnog suda s pozicije suca Vrhovnog suda, gdje je bio od 2006. i gdje se može vratiti ako ne bude ponovno izabran za ustavnog suca. Dr. sc. Senad Bajramović (63) kandidirao se već 2008. i 2016. Istaknuo je da je, uz iskustvo na raznim pravnim područjima, od 2000. do 2004. bio član saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Odvjetnik Davorin Ivanjek od 2013. do 2023. bio je član Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, prije toga dvije godine općinski sudac u Varaždinu, a od 2004. do 2011. sudski savjetnik u Općinskom (kaznenom) sudu u Zagrebu i Vrhovnom sudu. Marko Čičković je 1983. diplomirao na PF-u u Osijeku, zatim je radio na pravnim poslovima u gospodarstvu u BiH i Hrvatskoj, od 1993. do 2004. radio je kao službenik zagrebačke policije na obradi kriminaliteta, a od 2004. je odvjetnik, uglavnom na radnim sporovima gdje zastupa članove policijskog sindikata.

Dr. sc. Marina Zagorec ističe da nikad nije bila članica političke stranke, a od 2006. do 2018. bila je na Upravnom sudu RH viša sudska savjetnica. Doktorirala je u Zagrebu iz kaznenopravnih znanosti. Od 2018. radi u Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada Zagreba kao pomoćnica pročelnika u Sektoru za upravno-pravne poslove. Domagoj Sivrić ima više od 30 godina iskustva u struci i na rukovodećim poslovima od prosinca 1992. pretežito u MORH-u. Ima niz državnih odlikovanja i priznanja. Nakon MORH-a radio je od listopada 2017. u Hrvatskom državnom arhivu, a od siječnja 2018. je glavni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja i u HZMO-u je umirovljen u činu brigadira pravne struke.

Marko Bonifačić piše za sebe da je ambiciozni penzioner, pravnik, poslijediplomski politolog, slobodni novinar i grassroots aktivist ljudskih prava. Diplomirao je 1981., a od 1986. do 1992. je u javnom pravobranilaštvu. Bio je savjetnik u Hrvatskom fondu za privatizaciju, od 1995. do 2009. radio je kao odvjetnik, od 2018. do 2020. kao pravni savjetnik u HHO-u, a od 2000. do 2001. obnašao je ulogu zastupnika Gradske skupštine Grada Zagreba.

