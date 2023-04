Poznato kada bi mogla biti gotova Stonska obilaznica: 'Još uklanjamo neke nepravilnosti'

Od svog svečanog otvaranja kroz Pelješki most prošlo je više od milijun i 420 tisuća vozila, a posebne gužve bilježe se već i za uskrsne blagdane uoči početka sezone. Promet je u kafićima i restoranima u obližnjem Stonu povećan za 120 do 150 posto, tvrde ugostitelji, no time se povećavaju i gužve na cestama.

Kako bi se riješio i taj problem, u sklopu izgradnje Pelješkog mosta gradi se i na Stonskoj obilaznici koja je trebala biti gotova do Uskrsa, no to se ipak nije dogodilo, prenosi Dnevnik Nove TV.

Unatoč tome, iz Hrvatskih cesta su otkrili kako bi Stonska obilaznica trebala biti gotova do 20. travnja, tako da bi sve bilo spremno za turističku sezonu. - U tijeku su radovi na otklanjanju uočenih nepravilnosti, to očekujemo da bi trebalo biti gotovo tijekom idućeg tjedna. U tijeku su isto tako i testiranja sigurnosnih sustava u tunelima. Nakon toga ćemo krenuti u proceduru za izdavanje uporabne dozvole - potvrdio je Ivica Tutman iz HC-a.

Već ovoga petka na tom području je zabilježeno i do 50 posto više vozila nego inače. - Bez obzira što nije turistička sezona dnevno tu bude i po 10-ak autobusa koji dođu ciljano u Ston zbog povijesti i kulture i gastronomije - objasnio je načelnik Općine Ston Vedran Antunica, a Ston bi tako u budućnosti mogao sve više dobivati na važnosti.