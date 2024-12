Požeški muzej na 100. rođendan dobio novo ruho i novi stalni postav

Požeški gradski muzej proslavio je 100. obljetnicu osnivanja. Veliki stoti rođendan bio je prigoda i za promociju muzejskog kalendara koji otkriva tek komadić onoga što muzej krije unutar svojih zidova. Najljepši rođendanski poklon dobili su u obliku obnove muzeja, novog stalnog postava, novih čuvaonica, izložbenih dvorana i novih prostora za rad. Projektom vrijednim 5,5 milijuna eura unaprijeđena je osnovna infrastruktura muzeja, omogućena realizacija stalnog postava, edukacija zaposlenika za upravljanje i prezentaciju kulturne baštine te opremanje Centra za posjetitelje „Požeška kuća“.

O važnosti muzeja kao jednog od kulturnih sjedišta Slavonije, Baranje i Srijema te o bogatoj povijesti i kulturi Požeštine svjedoči više od 100 tisuća muzejskih predmeta i muzejska dokumentacija u više od 50 zbirki. Stoljeće postojanja proslavili su jedinstvenom izložbom "Povratak u budućnost – novi početak", svojevrsnim vremeplovom koji je posjetitelje odveo na putovanje kroz bogatu muzejsku povijest. Veliki stoti rođendan bio je prigoda i za promociju muzejskog kalendara koji otkriva tek komadić onoga što muzej krije unutar svojih zidova.

- Voljeli bismo da muzej postane dobra navika, jer naš muzej to doista i jest. Hvala svima koji su vjerovali da će ovaj muzej kad-tad dobiti prave prostore za izlaganje, ali i čuvanje našeg kulturnog dobra kao i prostor za rad djelatnika. Mi smo generacija koja je to dočekala za 100. obljetnicu i na to smo ponosni – rekla je ravnateljica Ljiljana Marić. Gradski muzej Požega osnovan je 6. prosinca 1924. zaslugom Julija Kempfa, istaknutog Požežanina, povjesničara, autora prve monografije o Požegi i Požeškoj županiji, prosvjetnog djelatnika, sudionika u javnom životu grada i gradonačelnika. Od svog utemeljenja 1924. muzej je smješten u zaštićenoj reprezentativnoj baroknoj zgradi koja predstavlja jednu od najvažnijih odrednica povijesnog identiteta Požege.

