Potresno svjedočanstvo oca koji je izgubio obitelj u izraelskom napadu: 'Što vam više treba? Vidite da gorimo, a šutite'

U ranim jutarnjim satima u ponedjeljak 14. listopada tijekom izraelskih napada Ahmed al-Dalou je izgubio sve. U vatri je izgubio sinove i suprugu, a i sam vjeruje kako je i on umro s njima. Kaže kako mu se u glavi neprestano vrte mučni prizori obitelji koju guta vatra. Njegov najmlađi sin (12) borio se za život četiri dana nakon napada te je naposljetku podlegao teškim ozljedama. Ahmed ga je vidio dan prije nego je preminuo kada mu je rekao "Ne brini, ja sam dobro tata... Dobro sam. Ne boj se”, piše BBC.

Ahmed kroz suze opisuje stravične scene napada: "Tri puta sam ga pokušao izvući iz vatre, ali njegovo tijelo je ponovo palo u nju". Njegov stariji brat, Sha'aban (19) i njegova majka Alaa (37) umrli su u noći požara. Sha'aban je postao novi simbol užasne patnje Gaze. Slike njega kako se previja u agoniji dok gori na smrt u obiteljskom šatoru dijelile su se diljem svijeta na društvenim mrežama.

Ahmed ima opekline po licu i rukama. "Slomili su mi srce i slomili su mi duh... Volio bih da me vatra spalila" dodao je shrvano. Naime, napad se dogodio oko 01:15 po lokalnom vremenu prošlog ponedjeljka kada je izraelska vojska gađala Hamasov "zapovjedni i kontrolni" centar u bolničkom kompleksu al-Aqsa u Deir al-Balahu, u središnjem pojasu Gaze. Na licu mjesta su poginule četiri osobe, a desetci su ranjeni. Hamas negira djelovanje u bolnicama, a izraelske obrambene snage poručile su kako preispituju incident.

Većina tragedija u Gazi se događa daleko od kamera, no smrt tinejdžera Sha'abana bila je drugačija. Zabilježena je kamerom te se na videu može vidjeti njegov lik obavijen plamenom koji se uvija izvan dosega je bilo kakve pomoći. Sha'aban je bio student softverskog inženjerstva, planirao se preseliti van Gaze, a preko društvenih mreža podizao je svijest o teškom ratnom stanju koje je zateklo njegovu obitelj. Naime, jedini preživjeli uz Ahmeda je Sha'abanov mlađi brat, Mohammed al-Dalou, koji je u trenutcima buktinje htio ući u vatru kako bi spasio brata.

Međutim, drugi ozlijeđeni su ga držali kako ne bi i on poginuo u požaru. U trenutku napada nije spavao u obiteljskom šatoru, nego vani na ulici gdje je bdio nad njihovim nagomilanim stvarima. "Vrištao sam da me netko pusti, ali uzalud... Mom bratu je bila ukliještena noga i nije se mogao osloboditi. Mislim da ste to vidjeli u videu. Dizao je ruku" ispričao je za BBC. "To je bio moj brat. Bio mi je oslonac u ovom svijetu" dodao je Mohammed al-Dalou. Vidio je spaljena tijela, ali je mogao identificirati samo svoju majku. Iako je njeno tijelo bilo osakaćeno vatrom, prepoznao je prepoznatljivu narukvicu.

“Bez toga ne bih znao da je ona moja majka. Ruka joj je bila odvojena od tijela, ali je narukvica još uvijek bila na njoj. Skinuo sam ju s ruke” ispričao je. "Ne mogu opisati kako sam se osjećao. Želim to objasniti ljudima, ali ne mogu. Ne mogu to opisati. Vidio sam kako moj brat gori preda mnom, a i moja majka” rekao je Mohammed i u ime mrtvih rekao "Što vam više treba? Vidite da gorimo, a šutite."

