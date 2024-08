Potresni detalji tragedije na Viru: 'Obitelj krenula pješice kući jer im osoblje kafića nije htjelo pomaknut auto'

U tragediji koja je u subotu navečer potresla Vir , tragično je izgubila život 24-godišnja majka troje djece, dok su djeca i suprug zadobili teške ozljede. Ova nesreća mogla je biti izbjegnuta da su se svi akteri situacije ponašali s osnovnom ljudskošću i odgovornošću.

Prema izjavama djeda stradale djece, tragedija se dogodila nakon što su članovi obitelji odlučili otići na koncert. Automobil su parkirali iza kafića, a kada su se pojavili problemi s parkiranjem zbog drugih vozila, otac obitelji je zamolio osoblje kafića da pomakne auto. Osoblje je reklo da će moći to učiniti tek do tri sata, a obitelj je, zbog nervoze djece, odlučila krenuti kući. Na žalost, dok su se vraćali, nesreća se dogodila.

"Mi i dalje kao da ne vjerujemo da se sve to dogodilo. Rekao nam je sin da su otišli na koncert s autom i oni su parkirali iza kafića gdje su našli mjesto, a onda su se parkirali i drugi i nisu mogli izaći. Djeca su mala i htjeli su otići kući pa je sin otišao u kafić kod osoblja i pitao može li netko preparkirati auto. Došao je s djecom i netko od osoblja koji ga je vidio s djecom mu je rekao čekaj sad do tri. I oni su zbog djece koja su bila nervozna krenuli kući i dogodila se nesreća…". kazao nam je djed stradale djece.

Djed je ispričao kako su obitelj obavijestili vozači hitne pomoći, a tek su putem portala saznali za tragediju. Obitelj je ostala bez informacija sve dok im glavna doktorica nije priopćila da je njihova snaha preminula. Otac obitelji i dvoje djece su teže ozlijeđeni. "Mi smo sad u bolnici i prije sat vremena su nam rekli da će malog prebaciti u Zagreb. Curica ima teške ozljede, ali su nam rekli da je stabilno. Beba ima vanjske ogrebotine." kazao je djed za Večernji list.

Podsjetimo, u istrazi nesreće utvrđeno je da je 29-godišnji vozač, koji je bio pod utjecajem alkohola (1,75 promila), vozio velikom brzinom. On je izletio s ceste i naletio na obitelj. Iz zadarske policije su nam rekli da je počinitelj tragedije na Viru prijavljen za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu sa smrtnom posljedicom i da je za to kazneno djelo zapriječena kazna zatvora od tri do 15 godina

Prema informacijama, vozač će biti priveden sucu istrage, a za njega je zatražen pritvor. Na Viru i u cijeloj Hrvatskoj je došlo do šoka zbog ove tragedije. Načelnik općine Marino Radović i gradonačelnik Križevaca obećali su pomoć obitelji. Očekuje se da će Vir otkazati ljetna događanja i možda proglasiti Dan žalosti kako bi odali počast tragično nastradalima.

