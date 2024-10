Potres u Jadranskom moru: Treslo se kod Riminija, magnituda je bila 3,7 stupnjeva

Danas poslijepodne, nešto prije 18 sati područje istočno od talijanskog grada Riminija pogodio je potres magnitude 3.7 po Richteru.

Prema seizmološkim podacima, epicentar je bio u Jadranskom moru, kraj Ancone, 63 kilometra istočno od Riminija i 33 kilometra sjeveroistočno od Pesare na dubini od 10 kilometara. Seizmolozi navode kako su podrhtavanja bila dovoljno jaka da ih osjete stanovnici okolnih područja, osobito u Pesaru i manjim mjestima u neposrednoj blizini epicentra.

🔔#Earthquake (#terremoto) M3.9 occurred 26 km NE of #Senigallia (#Italy) 4 min ago (local time 17:48:27).

