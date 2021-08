Potres u Dalmatinskoj zagori: 'Trajalo je nekoliko sekundi i jako je treslo'

Seizmološka služba izvijestila je da je u 8 sati i 40 minuta zabilježen slab potres s epicentrom kod Dolića Drage, 13 km SZ od Imotskog. Magnituda potresa iznosila je 2.9 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III-IV stupnja EMS ljestvice.

Podsjetimo, EMSC je prije toga objavio da je magnituda bila 3.3 po Richteru.

''Potres se jako osjetio na Svibu. Trajalo je nekoliko sekundi i jako je treslo'', ''Imotski lagano podrhtavanje u 8:40'', javljaju korisnici EMSC-a.

