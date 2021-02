Potres u Dalmaciji s epicentrom 35 kilometara od Splita: 'Dobro se treslo'

Oko 16 sati i 20 minuta na području Dalmatinske zagore došlo je do potresa. Kako javlja EMSC, potres je bio snage 2,5 po Richteru.

- Prvo tutnjava, a onda je treslo - napisao je jedan korisnik EMSC aplikacije, a drugi je rekao kako se zatreslo i u Splitu.

Potres se dogodio nekih 35 kilometara sjeverno od Splita.

Ovo je deseti potres koji se osjetio u Hrvatskoj u posljednja 62 sata.

