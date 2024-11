Potres pogodio okolicu Zagreba: 'Čulo se glasno, kao grmljavina'

Potres jačine 1,5 po Richteru zatresao je sinoć oko 22.39 sati područje kod Svetog Ivana Zeline. Bio je na dubini od tri kilometara, izvijestio je EMSC. Potres se osjetio u Zagrebu jer udaljenost je to od 23 kilometara.

-Tutanj kratki, ali glasan - jedan je od komentara.

- Križevčec, tri put, tutnji, grmljavina, prva dva puta i stakla se tresla, komentirao je drugi korisnik na stranicama EMSC-a.

- Čulo se glasno, kao grmljavina.

🔔#Earthquake (#potres) M1.5 occurred 24 km NE of Zagreb - Centar (#Croatia) 4 min ago (local time 23:39:18). More info at:

