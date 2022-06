Potres nešto iza ponoći probudio Zagrepčane: "Treslo je nekoliko sekundi"

U 0 sati i 3 minute, seizmografi Seizmološke službe RH zabilježili su slab potres s epicentrom kod Markuševca u Zagrebu, priopćila je Seizmološka služba Hrvatske. Magnituda potresa iznosila je 2.8, a intenzitet u epicentru III-IV stupnja EMS. Potres se osjetio u užem epicentralnom području.

