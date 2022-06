Potres od 3,5 stupnja zatresao šibensko područje: 'Bio je poput jake detonacije'

Šibensko područje danas u 19.56 zatresao je potres koji je uznemirio Šibenčane. Euromediteranski seizmološki centar (EMSC) javlja da preliminarni podaci govore o tome da je jačina potresa bila 3, 5 po Richteru. Potres je bio na dubini od 5 km.

#Earthquake (#potres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.5 || 16 km E of #Šibenik (#Croatia) || 5 min ago (local time 19:56:29). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/I9CmiNHchj