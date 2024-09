Potres magnitude 4,3 prema Richteru pogodio BiH. Osjetio se i u Hrvatskoj: 'Trajalo je nekoliko sekundi. Srušio je i TV'

Jako podrhtavanje tla jačine 4,3 stupnja Richtera zabilježeno je u 14.23 sati u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine a osjetilo se i u Hrvatskoj. Uređaji u Centru za seizmologiju Federalnog hidrometerološkog zavoda u Sarajevu zabilježili su potres na području općine Teslić u Republici Srpskoj. Pojasnili su kako je jačina potresa u hipocentru iznosila je 4.3 stupnja Richterove ljestvice, a intenzitet u epicentru bio je VI stupnjeva Mercallijeve ljestvice.

Potres je bio na dubini od 3,2 kilometra. Svjedoci potresa su rekli kako se podrhtavanje osjetilo 20-tak sekundi, te se osjetilo u većem dijelu BiH i u Republici Hrvatskoj. Za sada nema izvještaja o štetama.

"Dugo treslo", "Lagano i kratko podrhtavanje", "Strahota", "Bio je poprilično jak", "Kratko je trajalo, ali dobro zatreslo", "Neugodan osjećaj", "Srušilo je TV, treslo je oko 20 sekundi", neki su od komentara građana koji su osjetili potres. Podrhtavanje su, kako su istakli na aplikaciji EMSC-a, osjetili i Hrvati. Naime, da su osjetili potres, javili su građani iz Požege, Nove Gradiške, Slavonskog Broda, Zagreba i Siska.

