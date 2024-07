Potres kod Rijeke probudio građane: 'Protutnjalo glasno, ali kratko'

Potres magnitude 2,4 prema Richteru zabilježen je u 4.26 sati kod Rijeke. Kako navodi Euromediteranski seizmološki centar (EMSC), epicentar je bio na dubini od jednog kilometra, dva kilometra udaljen od Rijeke.

"Kratki udar", "Kratak, ali podosta jak udar. Probudilo me", "Tutnjava, bez trešnje", "Probudilo me je", "Lagano ljuljanje", "Jako zatreslo", "Bome je zatutnjalo", "Protutnjalo glasno, ali kratko", pisali su građani koji su osjetili potres.

#Earthquake (#potres) possibly felt 35 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/qPu01uwduJ