Potres kod Ogulina: 'Bome pošteno zatreslo'

Hrvatsku je u četvrtak, u 23:16, pogodio novi potres. Epicentar je bio 17 kilometara od Ogulina, na dubini od šest kilometara. Radi se o podhrtavanju od 2,4 po Richteru, prema podacima EMSC-a.

Više desetaka građana javlja da je osjetilo potres. "Dobro potreslo", "Bome pošteno zatreslo", "Jaka tutnjava", Osjetilo se podrhtavanje i zvuk kao grmljavina", "Dobro se zatreslo", "Kratak, ali snažan", nižu se komentari na aplikaciji EMSC-a.

#Earthquake 17 km SE of #Ogulin (#Croatia) 7 min ago (local time 23:16:45). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience:

