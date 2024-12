VIDEO Potres jačine 7,0 stupnjeva pogodio Sjevernu Kaliforniju. Građani dobili SMS-ove o mogućem tsunamiju: 'Vi ste u opasnosti'

Agencija za geološka istraživanja Sjedinjenih Američkih Država (USGS) tvrdi kako je potres magnitude 7,0 stupnjeva po Richteru pogodio Sjevernu Kaliforniju u okrugu Humboldt oko 10:45 sati po lokalnom vremenu. Nacionalna meteorološka služba (NWS) je odmah poslala i upozorenje o mogućem tsunamiju, prenosi ABC7.

Tsunami Warning issued for Oregon-California coast after 7.3 earthquake. If you're between Florence, OR & Santa Cruz, CA:

⚠️ Move to high ground/inland immediately

🌊 Do not wait to see the wave

🔄 Monitor local emergency info pic.twitter.com/ofdm8eIFW5 — Ryan Hall, Y’all (@ryanhallyall) December 5, 2024

Prema prvim informacijama potres je bio jačine 6,6 stupnjeva po Richteru, ali je zatim potvrđeno da se radi o jačem. Još nema prvih izvješća o uzrokovanoj šteti, no stanovnici pogođeni potresom tvrde kako se osjetio sve do San Francisca i kako je trajao nekoliko sekundi, a zatim su uslijedili manji valovi.

Since when is our pool a wave pool omg this is crazy. It’s still rolling 10 min later there’s apparently a 6.0 near the coast 😬 #earthquake #california pic.twitter.com/4jXnbgq468 — Sultana🏴‍☠🍋 (@anatlus89) December 5, 2024

Građani su primili SMS upozorenja od strane NWS u kojima stoji da se očekuje niz snažnih valova i struja na obližnjim obalama. "Vi ste u opasnosti", stoji u poruci nakon čega se savjetuje građane da se odmaknu od vodenih površina te popnu na povišena područja ili krenu u unutrašnjost.

Nakon prvog potresa čiji je epicentar bio oko 160 kilometara od granice s Oregonom, dogodio se i drugi potres jačine 5,8 stupnjeva kod područja Cobb, puno bliže San Franciscu.