Potres jačine 3,0 u središnjoj Hrvatskoj: 'Cijela kuća se zatresla'

U središnjoj Hrvatskoj u 21:10 zabilježen je potres jačine 3 po Richteru, javljaju hrvatski seizmolozi.

- Večeras, 6. svibnja 2022. u 21 sat i 10 minuta seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su slab potres s epicentrom kod Kravarskog, 20 km zapadno od Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 3.0 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III-IV stupnja EMS ljestvice - priopćila je Seizmološka služba RH.

Euromediteranski seizmološki centar je prvo objavio da je potres bio jačine 2, 7 po Richteru, potom su na svojim stranicama naveli da je bio 2,9.

🔔#Earthquake (#potres) M2.7 occurred 26 km S of Zagreb - Centar (#Croatia) 6 min ago (local time 21:10:49). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AUFZMRnPde

🖥https://t.co/hSeJl7Lqbc pic.twitter.com/FHa1SSxGgs