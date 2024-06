FOTO Građani Kenije bijesni zbog novog zakona, policija pucala u njih, ima mrtvih

Kenijci prosvjeduju zbog novog zakona o financijama koji uvodi nepopularne porezne prijedloge koji su izazvali veliki bijes u cijeloj državi, javlja BBC. Kontroverzni prijedlog zakona, koji sadrži odredbe za koje se smatra da nameću dodatna opterećenja običnim građanima i tvrtkama, izazvao je veliko negodovanje javnosti koja je ionako opterećena visokim troškovima života.

To je pokrenulo prosvjede predvođene mladima, a u prosvjedima je dosad poginulo najmanje 10 ljudi, dok ih je još najmanje 45 ozlijeđeno. Oko 45 ozlijeđenih ljudi poslano je u Nacionalnu bolnicu Kenyatta u Nairobiju, najveću bolnicu u zemlji. Prosvjednici su upali u zgradu parlamenta gdje je izglasan kontroverzni zakon, a nekoliko je prosvjednika upucano ispred parlamenta. Policija pokušava prosvjednike istjerati suzavcima, no prosvjednici uništavaju zgradu parlamenta iznad iz koje se širi dim.

