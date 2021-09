Potez Amerikanaca razljutio talibane: 'Izdani smo. To je naše nacionalno dobro'

I dok američka javnost otvoreno bijesni zbog oružja i opreme koja je palo u ruke talibana nakon povlačenja američkih snaga iz Afganistana, najsretniji nisu ni sami talibani.

Njihovi borci ljuti su i izdani jer su Amerikanci onesposobili 73 vojnih helikoptera i letjelica prije nego što su napustili Kabul u ponedjeljak po lokalnom vremenu. To znači da je talibanima preostalo 48 letjelica koje se nalaze na aerodromu, no upitno je koliko njih funkcionira.

Novinarka Al Jazeera Charlotte Bellis koja je obišla aerodrom tvrdi da su talibani očekivali da će Amerikanci ostaviti helikoptere koje će i oni moći koristiti.

- Pitala sam ih zašto mislite da mi Amerikanci ostavili svu opremu funkcionalnu za vas. Kazali su mi da su to vjerovali jer su letjelice nacionalno dobro i da su oni sad vlast te da bi im to dobro poslužilo - navela je poznata reporterka.

The Taliban were disappointed to find inoperable planes and helicopters left behind by American forces on the military side of the Kabul airport. pic.twitter.com/HfmlwYNjO0