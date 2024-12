Pošumljavanje u Samoboru: Zajednički doprinos ekološkoj budućnosti

Kada se prije malo više od godinu dana na Zagreb i širu okolicu obrušilo olujno superćelijsko nevrijeme, jedno od najjačih koje se na spomenutom prostoru pamti, obronci samoborskih brežuljaka pretrpjeli su strašnu štetu kada je riječ o šumskom fondu. Da nije bilo jake oluje, danas bi park šuma Stražnik, jedan od tri brežuljaka koji okružuju Samobor, bio ispunjen gustom borovom šumom. Nažalost, nevjerojatnih tri tisuće kubika je porušeno u svega u 20 minuta nevremena. Površina je u međuvremenu sanirana, a sad je na red došla sadnja crnog bora koji je šumom dominirao prije oluje. U jednoj od sadnji sudjelovali su prošlog tjedna djelatnici Herbalifea, zajedno s udrugom Pozitiva Samobor te pod kapom najvećeg ekološkog projekta u Hrvatskoj, Večernjakove Rezolucije Zemlja.

Iskustvo koje ispunjava

Potonji je projekt, pokrenut 2022., iniciran s ciljem podizanja svijesti o važnosti zaštite okoliša i poticanja konkretnih akcija za očuvanje prirode. Uslijed sve većih posljedica na klimatske promjene koje su uvjetovane čovjekovim djelovanjem, ukazujemo na to koliko su teme vezane za okoliš, ekologiju i ekološku osviještenost prijeko potrebne. U posljednje dvije godine okupili smo više od 38.000 vrijednih volontera, pri čemu je prikupljeno 381 tona otpada na više od 100 lokacija i zasađeno više od 30.000 stabala. A svoj je obol nemaloj brojci posađenih stabala dala i ekipa iz Herbalifea, uz pošumljavanja sadnica crnog bora starih dvije godine. Uloga globalnih kompanija poput njihove, izuzetno je važna u očuvanju i brizi za okoliš, istaknuo je Goran Nikolić, generalni direktor Herbalifea za Jugoistočnu Europu.

-Mi kao globalna kompanija svakako igramo svoju ulogu u ekološkoj osviještenosti i nužno nam je staviti naglasak na očuvanje okoliša, održivi razvoj, ali samim time i osvijestiti naše zaposlenike i zajednicu o važnosti ovakvih projekata. Moram naglasiti da je riječ o zajedničkoj inicijativi na kojoj sudjelujemo s našim partnerima iz Večernjeg lista, a tu je naravno i udruga Pozitiva Samobor koji su s nama na terenu, kao predstavnici lokalne zajednice. Konkretno, ovaj kraj je, nažalost, prije više od godinu dana nastradao u srpanjskom nevremenu stoga se kao logičan potez nametnula akcija kojom želimo pomoći u tome da bude više stabala za sve nas, a jednoga dana i za našu djecu- istaknuo je Nikolić.

Unatoč niskim temperaturama i oštrom zimskom zraku koji je opasao samoborske brežuljke, Herbalife tim spremno je zasukao rukave u akciji za bolje sutra, poručila je pak Irfana Møller-Madsen, voditeljica marketinga u Herbalifeu za jugoistočnu Europu.

-Hladnoća, zasigurno otežava rad na terenu, ali drago mi je vidjeti da je tim pun entuzijazma i da su stvarno predani ovome što radimo. Stoga u nijednom trenutku nije bilo sumnje u uspješno odrađen zadatak. Ovo je iskustvo apsolutno ispunjavajuće, a rad na zajedničkom cilju izvan svakodnevnog radnog okruženja definitivno je nešto što nam daje drugačiju perspektivu i omogućava da surađujemo na specifičan način, za što sam sigurna da će unaprijediti naše odnose- ustvrdila je Irfana Møller-Madsen pa dodala kako je neprocjenjiv osjećaj sudjelovati na inicijativi koja će doprinijeti očuvanju okoliša i poboljšanju okruženja za buduće generacije, a ujedno stvara motivaciju za buduće slične akcije.

Doprinos za bolje sutra

Uz, niske temperature, poseban je izazov predstavljao i nepristupačan teren, kazao je pak Boris Martinović, Herbalifeov direktor prodaje za Jugoistočnu Europu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

-Situacija na terenu pokazala nam je kako majka priroda zapravo kroji svoje planove i upozorava nas na to kako se odnosimo prema njoj. Sve nas je to navelo da u suradnji s Večernjim listom napravimo dobro djelo, a s obzirom na to da smo nedavno dobili nove kolege u timu, ovo je bila izvanredna prilika da se i oni bolje upoznaju s ostatkom ekipe. Svi smo svjesni koliko kao pojedinci zagađujemo prirodu tijekom našeg svakodnevnog življenja, a naša je akcija tek mali doprinos za bolje sutra- rekao je Martinović.

Da su ovakve akcije od neizmjerne važnosti za zelenu i održivoj sutrašnjicu, znaju i u udruzi Pozitiva Samobor, koja provodi lokalne i međunarodne projekte, a fokus je na temama aktivnog građanstva, zapošljavanje i poduzetništva, održivog rasta i razvoja te aktivnog načina života.

-Izuzetno smo ponosni što smo mogli sudjelovati u akciji pošumljavanja. Stvarno je predivan osjećaj biti dio ove priče. Svi bismo trebali doprinijeti zaštiti okoliša, učiti djecu i mlade u održivom razvoju i pokazati najbolji mogući primjer za generacije koje dolaze- zaključila je Barbara Sever ispred Pozitive Samobor.