Postavio kameru kako bi otkrio tko mu krade stvari iz ulaza, ali ovog lopova nije očekivao

Indijac Senthil Nathan iz grada Chennaija nikako nije mogao shvatiti tko mu krade potpuno nevažne stvari ispred ulaznih vrata pa je odlučio postaviti nadzornu kameru.

Naime, redovito su mu nestajali otirači, krpe za brisanje i slične sitnice koje, mislio je Senthil, nitko ne bi ukrao, no ipak su bile na meti kradljivaca.

On i supruga živjeli su u stanu u prizemlju pa su ispred ulaznih vrata stana bila postavljena željezna vrata s rešetkama.

– Pomislili smo da je mačka koja je spavala redovito ispred naših vrata, no onda sam se pitao kako bi takva mala mačka mogla odvući otirač i to kroz rešetke od vrata – ispričao je on.

Foto: Twitter

No, onda mu je prekipjelo i odlučio je postaviti kameru iznad ulaznih vrata stana. Nekoliko dana nakon postavljanja, ponovno je nestao otirač, a kada su supruga i on pogledali video, ostali su iznenađeni.

Na kameri su u 2.16 sati u noći ugledali psa koji im je očito cijelo vrijeme krao otirače.

Senthil je ovo iskustvo podijelio na Twitteru gdje je njegova objava brzo postala hit.