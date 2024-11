Ubojica osuđen na smrtnu kaznu šokirao posljednjim govorom: Izgovorio sedam uznemirujućih riječi prije egzekucije plinom

Carey Dale Grayson (52) je treća osoba u SAD-u koja je pogubljena dušikom nakon što je osuđen za brutalno ubojstvo 1994. godine. Naime, Grayson je ubio 37-godišnju autostoperku Vickie Deblieux koja je planirala put iz Tennesseeja do mamine kuće u Louisiani. Pokupile su je četiri osobe koje su je zatim odvele na izolirano mjesto u šumi gdje su ju brutalno pretukli do nesvijesti i zatim ju bacili s litice. Graysonovo pogubljenje se odvilo u četvrtak u državnoj kaznionici u Atmoreu, gradiću blizu granice s Floridom, oko 18:06 sati po lokalnom vremenu.

Nakon što mu je pročitana smrtna presuda, upravitelj zatvora je upitao Graysona za finalne riječi, na što je Grayson vulgarno odgovorio "Za tebe, trebaš odj***ati" [For you, you need to f*** off] i pokazao srednje prste upravitelju. Grayson je pogubljen plinom kroz masku, a mrtvim je proglašen u 18:33, piše Mirror. Ova metoda pogubljenja se počela koristiti u Alabami početkom ove godine, a metoda uključuje stavljanje plinske maske preko lica osobe kako bi se zrak koji se može disati zamijenio čistim dušikom, što uzrokuje smrt zbog nedostatka kisika.

Tijelo ubijene 37-godišnjakinje je pronađeno na dnu strmine 26. veljače 1994. godine. Četvorica tinejdžera koja su ju napala su se vratila na dno litice kako bi ju izboli nožem 180 puta. Patolog koji je vršio obdukciju je rekao kako je tijelo identificirano uz pomoć rendgenske snimke kralježnice. Istražitelji su rekli kako su identificirali osumnjičene nakon što se jedan od tinejdžera hvalio ubojstvom pokazavši prijatelju jedan od odsječenih prstiju žrtve.

"Prije tridesetak godina, put Vicki Deblieux do kuće njezine majke i naposljetku, njezin život, bili su užasno prekinuti zbog Careya Graysona i još trojice muškaraca. Osjetila je da nešto nije u redu, pokušala je pobjeći, ali umjesto toga, brutalno je mučena i ubijena" priopćila je guvernerka Kay Ivey nekoliko minuta nakon pogubljenja. Naime, Grayson je bio jedan od četvorice kojemu je izrečena msrtna kazna jer je u vrijeme zločina imao 19 godina za razliku od ostalih tinejdžera koji su imali 18. Dvojica tinejdžera prvotno su osuđena na smrt, ali te su kazne poništene kada je Vrhovni sud zabranio pogubljenje prijestupnika koji su bili mlađi od 18 godina u vrijeme počinjenja zločina. Još jedan tinejdžer koji je umiješan u Deblieuxovo ubojstvo osuđen je na doživotni zatvor.

